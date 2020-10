3 mois après le décès, Hamed Bakayoko parle du cas Amadou Gon

Plus de trois mois après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, son successeur à la Primature, Hamed Bakayoko, a raconté un pan de ce qu’était la vie de l’illustre disparu.

"Amadou Gon Coulibaly restera toujours un repère" (Hamed Bakayoko)

Selon un communiqué de la Primature, le Premier Ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, a soutenu le 21 octobre 2020 à Abidjan, lors de la présentation du livre "AGC, Itinéraire d’un homme d’Etat" que Amadou Gon Coulibaly reste et restera toujours un modèle, un repère pour les Ivoiriens grâce à sa grande capacité de travail. "Amadou Gon Coulibaly restera un repère, un modèle pour nous tous, de par ses valeurs et ses compétences. Il appartient à la race de dirigeants dont l’Afrique a besoin pour atteindre son émergence.

Il avait une capacité de travail à nulle autre pareille", a soutenu Hamed Bakayoko. Et d’ajouter qu’Amadou Gon Coulibaly a été un grand homme caractérisé par la rigueur et l’humilité. Ces valeurs qui l’ont guidé durant toute sa vie ont fait de lui un homme d’Etat accompli, soucieux de l’intérêt général et de la prospérité de la Côte d’Ivoire. Il a servi son pays, avec passion jusqu’à son dernier souffle. Il a laissé un héritage qu’il faut non seulement préserver, mais aussi partager avec la jeune génération. L’auteur de l'ouvrage qui retrace le parcours de feu Amadou Gon Coulibaly, est Tchéré Séka, Conseiller à la Primature et son condisciple dans les classes préparatoires en France.

Le livre comporte cinq parties, à savoir les années de formation en Côte d’Ivoire et en France ; la carrière professionnelle et politique ; le cheminement de la Côte d’Ivoire vers l’émergence ; les atouts d’Amadou Gon Coulibaly (la science, la technologie et le capital humain) et les dynamiques qui permettent d’atteindre l’émergence. Il a souhaité que son ouvrage serve de boussole à la génération future. Nommé Premier Ministre le 10 janvier 2017, Amadou Gon Coulibaly a été rappelé à Dieu le 8 juillet dernier. Il a été inhumé le 17 juillet à Korhogo, avec les honneurs de la Nation.