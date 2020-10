RHDP: Troublantes révélations sur le limogeage de Bictogo en 2012

Les punchlines entre les acteurs politiques ivoiriens sont monnaie courante surtout en cette période de campagne électorale. Après Mabri Toikeusse, président de l’ UDPCI, Eveline Taly KPONH, porte-parole adjointe du parti arc-en-ciel, vient à son tour, de s’en prendre au Directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo. Cette sortie de la députée de Zouan-hounien vient en riposte aux propos moqueurs lancés par M. Bictogo contre l'ancien ministre Mabri Toikeusse sur son passage au Gouvernement depuis janvier 2003 à 2020.

Eveline Taly KPONH (proche de Mabri): "Bictogo s’est créé un empire financier sur le dos des victimes des déchets toxiques"

Le Sieur Adama Bictogo, toujours avec ce brin d’orgueil, vient de faire une énième sortie de route ce mercredi 21 octobre 2020, en faisant des allégations tendancieuses au sujet du Dr MABRI Toikeusse Albert Abdallah, Président de l’UDPCI. Celui qu’on croyait en pleine itinérance à travers le pays, avec les mêmes applaudisseurs de Ouattara, parqués dans plus de 200 cars, pour sa campagne présidentielle, s’est signalé par une vidéo.

Sans rire, Adama Bictogo, dans ses diatribes contre les cadres de l’opposition, se vide sur le Président MABRI qu’il qualifie de ‘‘voyou’’ qui aurait été coupable de malversations dans les ministères qu’il a gérés. Bictogo souffrirait-il encore du dépit amoureux après le vide créé au RHDP par le départ définitif de MABRI ? Se laisse-t-il trahir par ce qui se dit dans la Case, devenue une grande fabrique de délits qu’on attribue à tour de bras à tous ceux qui ne veulent plus mener leur aventure « qui s’inspire du faux » ? En tout cas, le connaissant comme coutumier des frasques médiatiques, on aurait dû laisser cette autre incongruité mourir d’elle-même dans le flot de l’actualité.

Mais, nous levons le verbe pour noter que nous serions dans un pays policé, et ces politiciens sur le tard comme Bictogo ne pourraient jamais avoir voix au chapitre. Ils ne pourraient jamais décocher leur flèche de haine contre un homme d’État comme le ministre MABRI. N’est-il pas ce même Bictogo qui s’est créé un petit empire financier sur le dos des pauvres victimes des déchets toxiques en Côte d’Ivoire ? En 2012, devenu un colis trop encombrant pour Ouattara, sa force tutélaire, il a été purement et simplement éjecté du gouvernement sous bonne garde médiatique.

Avoir un tel passé si sulfureux et porter des accusations hasardeuses contre un cadre aux compétences transversales, est une sacrée aberration de l’histoire. En plus, ce Bictogo (...) n’est-il pas cet Homme d’affaires, qui se taille une part de lion dans l’attribution des marchés publics en Côte d’Ivoire ? Je le mets au défi de nous présenter le cadre légal dans lequel les marchés lui sont attribués de gré à gré sous la gouvernance Ouattara.

Tout porte à croire que le mercantilisme sous-tend l’engagement politique de Bictogo. Et puis, parlons de l’homme politique. Qu’est-ce qu’il a pu apporter au RHDP si ce n’est d’attiser le fond tribaliste et d’éloigner tous les cadres les plus compétents ? Que ce Bictogo sache que la fortune bâtie dans ces conditions si douteuses, ne peuvent lui conférer cette assurance de tenir la dragée haute à un Homme d’Etat comme le Président MABRI TOIKEUSSE.

L’Honorable Eveline Taly KPONH

Porte-parole Adjointe du parti

Députée suppléante de Zouan-Hounien

Ex Vice-présidente de l’Assemblée Nationale

Secrétaire général Adjointe 2 de l'UDPCI