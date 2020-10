"Drapeau effigie de Ouattara": Les précisions du conseil régional

L'affaire du drapeau à l'effigie d'Alassane Ouattara n'a pas encore fini de faire réagir. Après la sortie de cadres et élus Wê qui ont vigoureusement dénoncé les faits, Doh Dibahi Marcelin, directeur général du conseil régional du Cavally a brisé le silence.

Le DG du conseil régional du Cavally se prononce sur l'affaire du drapeau à l'effigie de Ouattara

À la suite de la publication sur la toile d'une image présentant un drapeau à l'effigie d'Alassane Ouattara, planté au conseil régional du Cavally, des cadres et élus Wê, issus du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) et du Front populaire ivoirien (FPI) ont vivement exprimé leur colère à travers un communiqué. "Jamais dans l’histoire de notre jeune République, un tel fait ne s’était produit avant cette prouesse (?) du conseil régional présidé par OULOTO Anne Désirée, ministre de la salubrité et de l’assainissement, et par ailleurs député à l’Assemblée nationale. Même le Père-Fondateur de la Côte d’Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny n’a pas vu son effigie portée sur le drapeau national, symbole de la République et de l’unité de notre Nation", ont-ils fait remarquer.

Doh Dibahi Marcelin, le directeur général du conseil du Cavally, interrogé par la presse a fait des précisions sur la situation. "C'est avec stupéfaction que j'ai appris cette information. Ma surprise fut davantage grande lorsqu'il m'est revenu qu'un groupe de cadres tentaient d'en faire de la récupération politique ou de la manipulation en publiant une déclaration d'indignation le mercredi 21 octobre 2020 sur cette affaire", s'est-il exprimé avant d'ajouter : "J'appelle à ne pas politiser les rapports entre les frères de la région. Je voudrais inviter les cadres du Cavally à prendre dans ce genre de situation l'attache des autorités compétentes ou concernées pour avoir les informations fiables tout en leur demandant de faire preuve de retenue en tenant compte du contexte particulier dans lequel nous sommes."

Poursuivant, l'administrateur civil a demandé aux cadres de "demander de suivre en la matière l'exemple du préfet de la région du Cavally, préfet du département de Guiglo, Yacouba Doumbia qui s'est rendu,en bon administrateur, en personne au conseil pour s'enquérir de cette affaire dont l'écho lui est également parvenu". Doh Dibahi Marcelin a tenu à souligner qu'en matière de civisme, Anne-Désirée Ouloto, la présidente du conseil régional "est un modèle en la matière".