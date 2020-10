L'étrange message d'Ariel Sheney à Ouattara à 3 jours des élections

Moins d'une semaine avant l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, l’artiste Couper décaler, Sré Jean Ariel alias Ariel Sheney, s’est adressé au chef de l'État, Alassane Ouattara.

Ariel Sheney: ‘’SEM Alassane Ouattara, ne fermez pas les yeux...''

La situation est très tendue en Côte d’Ivoire à l'approche de l'élection présidentielle. En effet, de nombreux Ivoiriens sont très inquiets en raison des violentes manifestations auxquelles l’on a assistées ces derniers jours dans plusieurs localités du pays.

Lesquelles manifestations ont déjà occasionné des dizaines de morts dans des affrontements intercommunautaires, des centaines de blessés et d’importants dégâts matériels.

Une triste et inquiétante situation face à laquelle l’artiste Couper décaler, Ariel Sheney, n’est pas resté silencieux. Il a récemment exhorté la jeunesse à ne pas s'immiscer dans la politique.

''On ne brûle pas un pays qu’on aime. Je vous en conjure. Vous n'avez aucune idée du retard qu’on aura après tout ça. Jeunesse ivoirienne...laissons la politique aux politiciens'', a supplié l'artiste avant de revenir à la charge quelques jours plus tard.

Et cette fois, en s'adressant au président Alassane Ouattara: "Je ne me prononce jamais sur les sujets politiques mais le bien-être et la sécurité de la population est l'affaire de tous. Je condamne avec la dernière énergie toute sorte de violence physique ou morale. NON à l'injustice car nous avons tous, les mêmes Droits‘’, a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Puis Ariel Sheney d’ajouter: ‘’Monsieur le Président de la Republique, SEM Alassane Ouattara, je vous prie de ne pas fermer les yeux sur l'injustice et l'insécurité grandissante qui fragilisent notre pays. La paix, c'est un comportement, a dit le père fondateur. Dieu nous garde’’.