Adzopé: En campagne pour Ouattara, le cortège de Patrick Achi attaqué

Directeur national de campagne du candidat Ouattara, Patrick Achi est visiblement sur tous les fronts pour la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2020. Le ministre d'État, Secrétaire général de la Présidence, ne lésine donc sur aucun moyen pour vendre le projet de société du RHDP aux électeurs ivoiriens.

Qui veut tuer le ministre d'État Patrick Achi?

Jérôme Patrick Achi est un maillon essentiel au coeur du système Ouattara. L'ancien ministre des Infrastructures économiques est en effet le Directeur national de campagne chargé du projet de société d'Alassane Ouattara.

À ce titre, ce technocrate originaire d'Adzopé parcourt la Côte d'Ivoire d'Est en Ouest et du Nord au Sud en passant par le Centre pour convaincre la majorité des citoyens à accorder leurs suffrages à son candidat.

« En 9 ans, nous avons construit et renforcé près de 6 000 km de routes. Demain, nous continuerons ! Pour qu'à Tanda et partout en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens circulent ou commercent toujours plus librement, facilement, rapidement ! OUI, avec ADO, la Côte d'Ivoire avance »;

« Développer notre pays la Côte d'Ivoire, c’est maintenir la paix, la stabilité et l’entente. » « Nous avons rétabli la sécurité partout en Côte d'Ivoire. Soyons TOUS FIERS de nos résultats ! »

« D’ici 2025, il faudra faire encore plus ! Et créer 5 millions d’emplois avec le secteur privé, en accélérant sa croissance. C’est ce que nous faisons avec la transformation du Cacao et ce que nous ferons partout ailleurs ! »

Voici entre autres les nombreux tweets que ne cesse de publier Patrick Achi. Cette débauche d'énergies, ne laisse personne indifférent au RHDP, au point que certains jeunes cadres du parti, n'ont pas manqué de qualifier Patrick Achi de "sommité intellectuelle".

Nous apprenons de sources concordantes (Scoop) que le cortège du Secrétaire général de la Présidence de la République, a essuyé des tirs d'armes automatiques ce jeudi 29 octobre 2020 au niveau du village d'Agbaou, sur l'axe Adzopé -Abidjan, alors qu'il revenait d'un meeting de mobilisation à Akoupé. Fort heureusement, Patrick Achi s'en est sorti sain et sauf. Nous y reviendrons.