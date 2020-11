Nommé à la tête du Conseil national de transition, ce qui attend Bédié

La nouvelle est tombée dans l'après-midi du lundi 2 novembre 2020. Henri Konan Bédié a pris la tête du Conseil national de transition (CNT). L'opposition ivoirienne a durci le ton et est passé à l'acte. Pascal Affi N'guessan avait constaté la vacance de pouvoir au cours d'une conférence de presse dimanche. Quelles sont les missions attribuées à l'ex-chef d'Etat ivoirien ?

Voici les missions confiées à Bédié à la tête du Conseil national de transition

C'est au cours d'une conférence de presse tenue le lundi 2 novembre 2020 que Pascal Affi N'guessan a donné la nouvelle. Le candidat du Front populaire ivoirien (FPI, opposition) qui a boycotté le scrutin présidentiel s'est exprimé sans ambage. Henri Konan Bédié a été désigné pour prendre la tête du Conseil national de transition. L'ancien chef d'Etat ivoirien aura pour mission de mettre en place un gouvernement de transition, de préparer l'organisation d'élections crédibles, transparentes et inclusives, mais également de convoquer des assises nationales pour la réconciliation nationale en vue du retour à une paix définitive dans le pays.

"Tirant la vacance du pouvoir exécutif avec la fin du mandat présidentiel de M. Alassane Ouattara et la non tenue d'une élection crédible (...) les partis et groupements politiques de l'opposition annoncent la création ce jour du Conseil national de transition", a lâché Pascal Affi N'guessan qui avait à ses côtés d'autres figures de l'opposition.

Il a également laissé entendre que "le peuple de Côte d'Ivoire, dans sa majorité a suivi le mot d'ordre de désobéissance civile lancé le 20 septembre 2020 et celui relatif au boycott de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020". Il faut noter qu'un peu plus tôt, Touré Mamadou, cadre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), avait menacé les opposants ivoiriens contre la formation de tout "gouvernement fantoche". Selon lui, les instigateurs de la transition devront se préparer à répondre de leurs actes.