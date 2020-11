Titrologie 3 nov: "CNT, Bédié désigné président; Ouattara en roue libre"

La Titrologie de ce 3 novembre 2020 fait un large écho de la proclamation des résultats de la présidentielle 2020 dominée par Alassane Ouattara. Les journaux ivoiriens reviennent également sur le Conseil national de transition mis en place par l'opposition, qui ne reconnait par ce scrutin.

Titrologie : « Ouattara en colère contre Mbeki »

À la suite du scrutin présidentiel du 31 octobre dernier, le fossé devient de plus en plus grand entre pouvoir et opposition. "Ouattara confirme le 1 coup KO", titre Le Patriote. Avant que L'Essor ivoirien ne relativise quelque peu : "Ouattara en roue libre. Le peuple impatient de fêter la victoire." Puis, L'Expression revient à la charge : "RHDP : 1 coup KO, c'est OK."

Cependant, il y a un autre son discordant du côté de l'opposition. "Bédié préside le Conseil national de transition", clame Le Nouveau Réveil. "Conseil national de transition, Bédié désigné Président", renchérit Notre Voie. "Bédié prend les commandes de la transition", plaque à sa une Générations nouvelles. Et Dernière Heure d'ajouter : "L'opposition confie les clés de la transition à Bédié."

Soir Info note pour sa part "Un cafouillage total au sein des observateurs de l'élection". "Les missions d'observation saluent la bonne tenue du scrutin" lance Le Patriote. Même son de cloche pour Le Jour Plus. "La Communauté internationale salue le bon déroulement de l'élection", écrit à sa première page le tabloïd proche du pouvoir. "L'UA et la CEDEAO jugent: scrutin globalement satisfaisant", note Le Matin.

Et pourtant, les journaux de l'opposition ont une tout autre analyse de la situation. "Les observateurs internationaux crucifient le régime", croit savoir Le Quotidien d'Abidjan. "Un rapport d'experts émet de sérieux doutes sur la crédibilité de l'élection", ajoute Le Sursaut. "Les observateurs se contredisent", note L'Inter. Puis, le journal du groupe Olympe de révéler : "Ouattara en colère contre Mbeki."

La note sportive est livrée par Super sport. "Les Malgaches refusent de jouer à Abidjan"; "Championnats étrangers : Kessié et Gervinho buteurs", titre le journal.