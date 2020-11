À peine "élu président de la transition", Bédié sur des braises ardentes

Henri Konan Bédié a été désigné président du conseil national de transition (CNT), par l'opposition ivoirienne au lendemain de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Sa mission déclinée par les opposants, reste tout de même risquée.

Transition en Côte d’Ivoire: Mission risquée pour Henri Konan Bédié

Après avoir boycotté le scrutin présidentiel du samedi 31 octobre, l'opposition ivoirienne a décrété la fin du mandat du président Alassane Ouattara. Elle a même procédé à la nomination de l'ancien chef de l'État, Henri Konan Bédié, comme son président de la transition.

Il est même donné à ce dernier quelques heures pour former un nouveau gouvernement qui devrait conduire la Côte d'Ivoire vers de nouvelles élections transparentes, inclusives et crédibles.

Une mission qui s'annonce déjà difficile, surtout que les résultats provisoires donnés par la Commission électorale indépendante (CEI), lundi 02 novembre, donnent Alassane Ouattara largement vainqueur de la présidentielle, avec 94, 27% des suffrages exprimés.

Des résultats qui, à n'en point douter, pourraient être confirmés d'ici quelques heures par le Conseil constitutionnel, suivis de la cérémonie de prestation de serment du (nouveau ) président élu très incessamment.

Dans un tel contexte, comment Henri Konan Bédié pourra-t-il exercer sa mission de président d’une transition décrétée par la seule opposition politique? Lui qui se plaint, à peine nommé, de l'attaque présumée de sa résidence, lundi nuit, par des hommes armés.

Il a manqué de peu de se faire arrêter, mardi, pour "sédition". Il n'en demeure pas moins averti que le Conseil national de transition constitue une"atteinte à la sûreté de l'État" et que, sur instructions du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le procureur de la République pourrait entamer bientôt des poursuites judiciaires contre lui et ses suiveurs de l'opposition.

Jaloux de son plébiscite, le président Alassane Ouattara qui obtient ainsi son troisième mandat présidentiel, ne laissera pas sa victoire être remise en cause par des gens qui ont refusé d'aller aux urnes. Sûr qu'il mettra tout en oeuvre pour conserver son pouvoir.

En attendant, les Ivoiriens qui n'ont qu'un seul mot à la bouche : non à la guerre, espèrent que les acteurs politiques trouveront un règlement pacifique de leurs différends, pour que le pays retrouve sa tranquillité au plus vite.

Une feuille de route sans boussole...

Faisant suite à la précédente déclaration de l’opposition en date du 1er novembre 2020, les partis et groupements politiques de l’opposition, après la parodie d’élection présidentielle du 31 octobre 2020, constatent la vacance de la présidence de la République de Côte d’Ivoire.

Le peuple de Côte d’Ivoire, dans sa majorité, a suivi le mot d’ordre de désobéissance civile lancé le 20 septembre 2020 et celui relatif au boycott de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

En effet, le pouvoir en place et l’organe électoral illégal n’ont réussi à faire voter que 8% de l’électorat, malgré les bourrages d’urnes, toutes autres formse de tricherie, d’agressions et d’assassinats perpétrés contre les partisans de l’opposition.

En conséquence, les partis politiques de l’opposition notent que 90 % de l’électorat de ce scrutin, soit la majorité des Ivoiriens et Ivoiriennes, ont rejeté :

– la candidature illégale et anticonstitutionnelle du président sortant Alassane Ouattara ;

– liste électorale truffé d’irrégularités ;

– les décisions iniques du conseil constitutionnel du 14 septembre 2020, invalidant certaines candidatures. Au regard de ce qui précède,

– Tirant les conséquences de la vacance du pouvoir exécutif, avec la fin du mandat présidentiel de monsieur Alassane Ouattara et la non tenue d’une élection crédible ;

- Considérant que le maintien de Monsieur Alassane Ouattara en qualité de chef de l’État est susceptible d’entraîner la guerre civile ; Les partis et groupements politiques l’opposition annoncent:

- la création, ce jour, du Conseil National de Transition. Le Conseil National de Transition est présidé par Monsieur Henri Konan BEDIÉ, Président Pdci-Rda et de la plateforme Crdp. Le Conseil National de Transition a pour missions de :

• préparer le cadre et l’organisation d’une élection présidentielle juste, transparente et inclusive,

• la mise en place, dans les prochaines heures, d’un gouvernement de transition,

• la convocation des assises nationales pour la réconciliation nationale en vue du retour à une paix définitive en Côte d’Ivoire.

Les partis et groupements politiques de l’opposition félicitent les Ivoiriens et Ivoiriennes pour la victoire face à la forfaiture de Monsieur Alassane Ouattara et les appellent à exprimer leur joie par des manifestations populaires.

Les partis et groupements politiques de l’opposition affirment que le mot d’ordre de désobéissance civile est maintenu et demandent au peuple ivoirien de rester mobilisé jusqu’à la victoire finale.

Fait à Abidjan, le 2 novembre 2020

Les partis et groupements politiques de l’oppositio