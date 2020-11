CNT : Nialé Kaba refuse de s’associer à tout « gouvernement fictif »

Nommé dans le Gouvernement du Conseil national de Transition mis en place par l'opposition, Nialé Kaba s'est dit tombée des nues. Sur sa page Facebook, la Ministre du Plan et du Développement d'Alassane Ouattara a tenu à faire une mise au point pour éviter tout amalgame.

Nialé Kaba : « Je ne me sens concernée ni de près ni de loin »

Le bras de fer est à son comble entre pouvoir et opposition à la suite de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Alors qu'Alassane Ouattara a été proclamé vainqueur du scrutin présidentiel par la CEI, ses opposants ont annoncé une transition dont ils entendent mettre les instances sur pied.

Dans une liste des membres de ce gouvernement du Conseil national de transition (CNT), qui circule sur les réseaux sociaux, figure le nom de Nialé Kaba. La ministre du Plan et du Développement du Président Ouattara a aussitôt tenu à faire une mise au point sur sa page Facebook.

« Je ne me sens concernée ni de près ni de loin par le gouvernement fictif qui circule et sur lequel mon nom figure, c'est évident », a déclaré le membre du Gouvernement Hamed Bakayoko, avant d'ajouter :

« C'est l'occasion pour moi de réitérer au Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, homme de paix et grand démocrate, mes remerciements et mes vives félicitations d'avoir réalisé la belle promesse du coup KO qu'il a faite aux ivoiriens. »

A noter que le bras de fer est à son comble entre pouvoir et opposition en Côte d'Ivoire. Préoccupée par la situation du pays, la communauté internationale, à travers les organisations régionales et internationales, appellent les acteurs politiques ivoiriens à privilégier le dialogue et la résolution par la voie légale de leurs contentieux relatifs à ce scrutin.