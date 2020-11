La Congolaise s'exprime sur la détention en prison de Mike le Bosso

En froid avec le promoteur de spectacles ivoirien basé en France, Mike le Bosso, en prison depuis quelques jours, la chanteuse Couper-décaler, La Congolaise, a apporté son soutien à ce dernier.

La Congolaise à Mike le Bosso: ''Malgré tout, tu restes mon bienfaiteur''

La Congolaise a effectué sa toute première tournée européenne grâce à la structure du promoteur de spectacles ivoirien basé en France, Mike le Bosso.

Une fois sur le territoire français, la chanteuse a emis le souhait de ne plus revenir à Abidjan. Quelques mois plus tard, elle s'est mariée avec un homme de race blanche à Paris.

Une discorde est née, par la suite, entre elle et Mike le Bosso qui avait promis de briser le mariage de cette dernière. ‘'Quand tu es arrivée en France, tu as kalé (tu es restée). Au lieu de te taire, tu as publié sur les réseaux sociaux que toi, tu vas rester en France et tout ça, pour me gâter. Donc le consulat de France sait que tu as kalé...Quand tu t'es mariée, je n'ai rien dit... mais tu me nargues; tu m'insultes sur les réseaux sociaux. On m'envoie tout ça... Moi, je n'aime pas les bras de fer... et c'est tout ça qui a fait que j'ai porté plainte...'', avait indiqué Mike le Bosso, dans une vidéo.

''Je te dis en même temps ; ton mariage est gâté. Si tu ne sais pas, en France ici, on casse un mariage et puis, on te rapatrie. Tu as cru que le fait de mettre l'alliance te donne droit à la nationalité française ou encore à des titres de séjour. Je ne sais pas qui t'a blaguée...", avait-il maugréé.

Alors que l’on s’attendait à ce que la justice française se déchaîne contre La Congolaise, c’est plutôt Mike Le Bosso qui se retrouve dans de sales draps. En effet, le promoteur de spectacles ivoirien, est incarcéré en France depuis quelques semaines.

Il est accusé d’avoir usé de sa structure Bosso Production pour faire rentrer illégalement des individus sur le territoire français. En attendant son procès, Mike le bosso séjourne derrière les barreaux.

Une situation qui suscite la compassion de La Congolaise: ''Malgré tout, tu restes mon bienfaiteur. Que le bon Dieu se souvienne de toi", a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée sur Instagram.