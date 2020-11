Appel de Soro Guillaume aux FDS, un cadre du RHDP interpelle Macron

Devant la déclaration de Kigbafori Soro Guillaume appelant les Forces de défense et de sécurité à rejoindre l'opposition ivoirienne et le Conseil national de transition (CNT), Mamadou Touré a apporté la réplique au député de Ferké.

Mamadou Touré répond à Soro Guillaume

"Je demande à vous soldats, sous-officiers, officiers supérieurs et officiers généraux de notre armée, de vous regarder dans le miroir de votre âme et de votre conscience et d'agir pour stopper les tueries, pour préserver notre pays de pogroms, pour préserver la paix et la concorde. Agir pour redonner à notre Constitution ses lettres de noblesse", a lancé Soro Guillaume mercredi 4 novembre 2020 dans un discours diffusé sur les réseaux sociaux.

L'ex-président de l'Assemblée nationale n'est plus en odeur de sainteté avec Alassane Ouattara depuis longtemps. Exilé en France, le patron de Générations et peuple solidaires (GPS) apporte son soutien à l'opposition ivoirienne et est membre du Conseil national de transition (CNT) mis en place au lendemain de l'élection présidentielle du samedi 31 octobre.

Soro Guillaume estime que son ancien mentor n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire depuis la fin de son second mandat. Pour lui, l'ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI) n'a plus de légitimité pour diriger le pays. Au lendemain de cette sortie, Mamadou Touré a affiché une vive colère contre le natif de Kofiplé.

Le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes a dénoncé l'attitude de Soro. "Les propos de Guillaume Soro sont d’une extrême gravité. Guillaume Soro s’inscrit dans une logique de sédition. Guillaume Soro est dans une logique de coup d’État, depuis d’ailleurs plusieurs années. Une procédure à son encontre a lieu en Côte d’Ivoire au sujet de ses velléités de déstabilisation. Apparemment, Guillaume Soro n’a pas renoncé. D’ailleurs, nous nous étonnons que ces propos aient pu se tenir sur le territoire français et nous espérons que les autorités françaises réagiront", s'est indigné Mamadou Touré.