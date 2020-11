Côte d’Ivoire: Faux! Affi N’guessan n'est pas mort. Voici où il se trouve

Arrêté dans la nuit du vendredi, Pascal Affi N’guessan, président du FPI et porte-parole du Conseil national de transition (CNT), n'est pas mort comme l'annonce la folle rumeur depuis ce dimanche 08 novembre 2020.

Pascal Affi N’guessan est bel et bien vivant

La police est montée au créneau pour démentir la rumeur du décès, à la suite de tortures, de l'ancien Premier ministre Pascal Affi N’guessan.

A travers un communiqué, suivi d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, et dans laquelle on aperçoit Affi N’guessan, quelque peu affaibli mais souriant, la police casse la rumeur de son décès et met en garde contre les propagadeurs de ces fakes news (fausses nouvelles ).

"Une rumeur diffusée et entretenue sur les réseaux sociaux, fait état de ce que le 1er Ministre Pascal Affi N'guessan aurait subi des tortures et serait décédé. La Police Nationale tient à informer l'opinion nationale et internationale que monsieur Pascal Affi N'guessan interpellé dans la nuit du 06 au 07 novembre 2020 dans le cadre d'une enquête pour complot et attentat contre l'autorité de l'Etat, se porte bien et n'a fait l'objet d'aucun actede tortures. Elle tient à rappeler que les auteurs de ces fausses informations qui n'ont dautres objectifs que de semer l'émoi au sein de la population sont passibles de poursuites judiciaires", a prévenu la police nationale.

Selon des sources généralement bien introduites, interrogées par Afrique-sur7.fr, Pascal Affi N’guessan serait actuellement en détention à la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) à Abidjan.

Avant la diffusion de la vidéo dans laquelle il dément lui-même la rumeur de son décès, le compagnon d'Henri Konan Bédié au sein du CNT, venait de finir son repas du soir, un steak, nous informe-t-on. Nous y reviendrons.