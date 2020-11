Opposé au 3è mandat de Ouattara, Meiway dans une posture guerrière

Le chanteur ivoirien, Meiway, a posté un message assez étrange qui suscite de nombreuses interrogations sur les réseaux sociaux.

Meiway se préparerait-il à la guerre?

Dès l'annonce du président Alassane Ouattara, le 6 août dernier, de se présenter à l’élection présidentielle d’octobre 2020, le célèbre chanteur ivoirien, Meiway, est très rapidement monté au créneau pour afficher sa désapprobation.

‘’…Mon intervention s'impose car l'heure est grave. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur... On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l’éternité politiques, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyions éloigné à jamais‘’, avait lancé Meiway.

Avant d’ajouter: ‘’Mr le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non pour le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Mr le Président, échoué... et il faut le reconnaître en renonçant à ce 3ème mandat qui sera le mandat de trop; car le peuple Ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect‘'.

Formellement opposé à ce troisième mandat, Meiway a vraisemblablement mal vécu l'élection du président Alassane Ouattara le 31 octobre dernier et l'arrestation de certains leaders politiques ayant participé à la création du Conseil national de transition (CNT). Plusieurs personnes, dans certaines localités du pays, sont même descendues dans les rues, pour protester contre cette élection et exiger la libération des leaders politiques arrêtés. Des manifestations qui ont basculé en affrontements intercommunautaires en certains endroits comme Daoukro, Yamoussoukro et M'batto, occasionnant des morts, de nombreux blessés et plusieurs dégâts materiels.

Une situation face à laquelle Meiway n'est pas resté silencieux. L'artiste a en effet posté un message assez étrange sur sa page Facebook, suivi d'une photo en tenue militaire en situation de combat. ''C'est DIEU qui donne et c'est DIEU qui reprend... Tant pis pour ceux qui se substituent à lui dans les ténèbres car IL aura toujours le dernier mot quand il fera jour... Tout ça est inacceptable'', a écrit le chanteur.