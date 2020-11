Mali : Décès d'Amadou Toumani Touré, pluie d'hommages pour ATT

Amadou Toumani Touré a tiré sa révérence dans la nuit du lundi à mardi en Turquie. Le Mali perd ainsi à deux mois d'intervalle deux de ses anciens chefs d'État. Guillaume Soro, en pleurs, se propose de prendre part aux obsèques d'ATT.

Décès d'Amadou Toumani Touré, Soro : « Je me tiens prêt à prendre part aux cérémonies funéraires »

Évacué en Turquie quelques jours plus tôt, en vue de recevoir des soins appropriés à son état de santé, qui s'est fortement dégradé ces derniers temps, Amadou Toumani Touré a finalement franchi la porte de l'immortalité, dans la nuit du 9 au 10 novembre 2020. À 72 ans révolus, l'ancien président malien avait en effet subi une intervention chirurgicale à Bamako, avant son évacuation dans le pays de Recep Tayyip Erdogan.

Mais cette évacuation ne suffira pas, car ATT rendra l'âme, dans la grande désolation de ses compatriotes, qui traversent une période sociopolitique difficile, ces derniers mois. Renversé par un coup d’État d'Amadou Haya Sanogo en 2012, le président ATT vivra en exil au Sénégal, avant de rentrer définitivement au bercail en décembre 2019.

C'est à croire que le ciel est véritablement tombé sur le peuple, qui perd coup sur coup deux de ses anciens dirigeants. Moussa Traoré, avait en effet ouvert la voie de l'éternité en rendant l'âme le 15 septembre 2020, avant d'être suivi par celui qui l'a déposé en 1991. Toutes ces épreuves interviennent alors que le Mali est en pleine transition politique après le coup d'État perpétré par des militaires maliens sur Ibrahim Boubacar Kéita.

Dès l'annonce de ce décès, de nombreuses personnalités africaines ont tweeté des messages de soutien à l'ancien chef d'État du Mali. « Je suis peiné d’apprendre le décès de SEM Amadou Toumani Touré, ancien Président de la République du Mali. Je salue la mémoire de l’illustre défunt et présente mes condoléances émues à sa famille et au peuple malien ami et frère. Paix à son âme », a déclaré le président sénégalais, Macky Sall.

Guillaume Soro, ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne, a, quant à lui, exprimé toute sa tristesse. « J’apprends avec une immense tristesse le décès de mon Kôrô le Président Amadou Toumani Touré (nous nous donnions du Dôgô et du Kôrô). Je présente au Peuple malien mes condoléances », a-t-il déclaré sur son compte Twitter, avant de proposer : « Je me tiens prêt à prendre part aux cérémonies funéraires. »