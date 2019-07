Sénégal : Macky Sall et IBK échappent à la mort aux obsèques de Tanor

Macky Sall et Ibrahim Boubakar Kéita (IBK), respectivement présidents du Sénégal et du Mali, ont vécu des heures chaudes le mercredi 17 juillet 2019. Les deux chefs d' État ont échappé à la mort alors qu'ils se rendaient à l'inhumation d' Ousmane Tanor Dieng. La voiture qui les transportait a pris feu.

Macky Sall et IBK extirpés d'une voiture en feu

Selon le site xalimasn.com, un drame a failli se produire le mercredi 17 juillet 2019 à l'entrée de Nguéniene, un village de l' Ouest du Sénégal. En effet, rapporte notre source, la voiture du président sénégalais, transportant Macky Sall et Ibrahim Boubakar Kéita, a pris feu. Une fumée s'échappait du moteur du véhicule. Fort heureusement, les deux personnalités ont pu être exfiltrés de l'engin grâce à l'intervention des pompiers et des gardes du corps.

Des médias locaux soutiennent que le véhicule de Macky Sall a heurté un dos-d'âne et le carter s'est éclaté. Ce qui a provoqué des étincelles au niveau du moteur. Puis, le feu a surgi dans le capot. Macky Sall et son illustre hôte se trouvaient encore à l'intérieur de la voiture. Sans perdre de temps, les éléments de la garde présidentielle sénégalaise extirpent les deux présidents et les mettent en lieu sûr en attendant l'arrivée des pompiers.

"Les présidents Sall et Keïta seront alors embarqués dans un 4X4 noir de la présidence pour continuer vers la mosquée où devait se tenir la prière mortuaire de OTD. Pendant ce temps-là, les sapeurs-pompiers pompiers avaient commencé à éteindre le feu avec leur véhicule à d’eau" confie le site dakaractu.com.

Macky Sall et Ibrahim Boubakar Kéita prenaient part aux obsèques d' Ousmane Tanor Dieng, ex-secrétaire général du Parti socialiste sénégalais, décédé le 15 juillet 2019 à Paris, en France. Le président IBK, qui a tenu à effectuer le déplacement au Sénégal, a offert 20 millions de francs CFA à la famille éplorée.