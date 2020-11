PDCI : Un coup d'Etat contre Bédié déjoué de justesse par le parti !!!

Alors qu'il a été désigné par ses compagnons de l'opposition, président du Conseil national de Transition (CNT), Henri Konan Bédié a également maille à partir avec certains militants de son parti qui entendent lui ravir son fauteuil de président du PDCI-RDA. Le porte-parole du vieux parti vient d'ailleurs de déjouer de justesse un coup d'État contre le Sphinx de Daoukro.

« Des individus nourrissent l'idée macabre de mettre le président Henri Konan Bédié en congés »

Dans une lettre ouverte dont copie est parvenue à Afrique-sur7, la nouvelle génération du PDCI-RDA appelait, depuis Kumasi, au Ghana, à assurer l'intérim d'Henri Konan Bédié et d'autres cadres du parti emprisonnés, recherchés ou même empêchés de sortir de leurs résidences. D'autres velléités de succession générationnelle s'élèvent au sein du vieux parti, apprend-on de sources concordantes.

Aussi, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a-t-il décidé de prendre le taureau par les cornes et tuer ainsi dans l'oeuf, ces projets consistant à décapiter le parti. C'est ainsi que Konan Basile Gouali Dodo, Membre du Bureau Politique et Porte-parole du PDCI-RDA, est monté au créneau en produisant une déclaration on ne peut plus formelle.

« Des rumeurs persistantes et fondées font état de ce que certains individus nourrissent l'idée macabre de mettre le président Henri Konan BÉDIÉ en congés afin de prendre le contrôle du parti. Sacrilège ! » révèle-t-il, avant de poursuivre : « Pour la bonne gouverne des uns et des autres, je voudrais dire que le président BÉDIÉ, Président du PDCI-RDA, malgré le blocus de sa résidence, continue de diriger et de donner des consignes claires pour la bonne marche du parti. Le parti est très bien structuré et en l'absence du Secrétaire exécutif en chef, du Secrétaire exécutif chargé des délégations, le président BÉDIÉ va bientôt désigner un Secrétaire exécutif pour assurer l'intérim du professeur Maurice Kakou Guikahué. »

Cette mise au point était d'autant plus importante, qu'il « n'y a pas de vacances du pouvoir » au PDCI, précise le porte-voix du parti, avant d'ajouter : « Les réunions du Secrétariat exécutif sont possibles à la maison du parti, partiellement ouverte dont la permanence est assurée par M. Djedri N'goran, directeur de l'administration du PDCI.

Dans la situation difficile de blocus qu'il traverse, le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, qui se porte très bien et qui jouit d'une légitimité irremplaçable, doit plutôt bénéficier de nos soutiens, de nos prières, de nos suggestions et de nos démarches diplomatiques. » Ce communiqué vient ainsi mettre en lumière le putsch qui vient d'être déjoué in extremis au sein du parti septuagénaire.