Karim Ouattara: "Ouattara veut dialoguer avec Bédié et toi tu souffres"

Au lendemain du discours à la nation du président Alassane Ouattara qui se dit disposé à dialoguer avec son aîné Henri Konan Bédié, Karim Ouattara, un de ses partisans, membre du RHDP (parti au pouvoir), semble s’offusquer des cris d'orfraie, poussés par les va-t-en-guerre de l’opposition, qui voient d’un mauvais oeil la main tendue du président réélu à sa propre succession. Dans le décryptage ci-dessous, l’ancien compagnon de Guillaume Soro prévient que « la haine et la colère sont des poisons pour le corps et l’esprit de l’Homme ».

Karim Ouattara parle aux va-t-en-guerre : « Dieu n’est l’obligé de personne »

"Le PR OUATTARA veut dialoguer avec le PR BEDIE et toi tu souffres de cela. Le PR GBAGBO prône le dialogue, et toi tu souffres de sa sagesse. AFFI n’est pas mort et toi tu souffres de le savoir vivant. Toi qui n’as jamais été appelé à être simple vigile devant les lieux où se tiennent les discussions entre les leaders politiques, c’est toi qui active le feu contre la reprise du dialogue entre eux? Qui es-tu? Et Que veux-tu?

En réalité celui qui détruit n’a jamais bâti, celui qui souffre de la paix, n’a jamais œuvré pour elle. Le père de la nation Félix Houphouet-Boigny a dit: "On oublie souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudra bien mettre fin à cette guerre. Il faudra recourir à des négociations et au dialogue, mais dans des conditions difficiles. Après la destruction de tant de vies humaines et de biens matériels, il y a une citadelle de méfiance qui s'installe, difficile à démolir. C'est pourquoi nous avons préféré, nous, le dialogue que nous considérons comme l'arme des forts. C'est (la paix) l'indispensable. C'est le préalable à tout développement harmonieux de l'Afrique."

On ne peut demander à Dieu d’intervenir dans un différend en notre faveur alors que notre coeur est chargé de haine, de colère et de vengeance. Dieu n’est l’obligé de personne. Désarmons nos cœurs, nos langues, nos plumes et nos claviers. La haine et la colère sont des poisons pour le corps et l’esprit de l’Homme. Dieu nous assiste dans la construction d’une Côte d’Ivoire Solidaire. #KO