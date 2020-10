Dah Sansan (député RHDP) : "Oui, Ouattara est un dictateur mais..."

En campagne à Kouto, dans la région de la Bagoué, au nord de la Côte d’Ivoire, l’honorable Dah Sansan, cadre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a brisé le rêve des opposants ivoiriens qui aspirent à un éventuel report du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

2020 : Ce que dit le député Dah Sansan de la ''dictature'' de Ouattara

« On ne va pas dissoudre la CEI. Car, jamais une commission indépendante n'a été aussi indépendante que l'est l'actuelle CEI. Et il n'y aura pas de transition (...) Tout est donc clair pour tous ceux qui croient encore à un possible report de ces scrutins », a lâché le député de Bouna lors du meeting de campagne qu’il a animé ce mardi 27 octobre 2020.

A moins de quatre jours de l'échéance électorale, l’opposition représentée par les candidats Henri Konan Bédié, Pascal Affi N’guessan, Guillaume Soro et autres, espère un report de cette élection.

A travers leur mot d’ordre de désobéïssance civile, lancé depuis le 20 septembre dernier, les opposants tentent de présenter aux yeux de l’opinion, le président Alassane Ouattara comme un dictateur, obnubilé par le pouvoir.

« Mais c'est la chose la plus risible qu'on présente Alassane Ouattara comme un dictateur. Aujourd'hui, même si Alassane Ouattara est un dictateur, un dictateur qui donne de l'eau, un dictateur qui donne du courant, un dictateur qui donne des routes, un dictateur qui donne de la santé et un dictateur qui réconcilie les Ivoiriens... Il faut donc enseigner cette dictature dans le monde entier. Là au moins, c'est une bonne dictature», a ironisé le député Dah Sansan.

Devant une foule surexcitée, Dah Sansan a prêché en faveur d’une victoire écrasante du chef de l'État sortant; et ce, dès le premier tour.

Le meeting s'est déroulée en présence du ministre Bruno Nagbané Koné, coordonnateur régional RHDP de la région de la Bagoué, et des députés Alpha Yaya Touré et Mariam Traoré.