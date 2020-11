Bédié, vice-président de ADO (?): L'étrange solution de Gnangbo Kacou

Homme politique ivoirien, Gnangbo Kacou se dit favorable au dialogue politique entamé, mercredi, entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, les deux principaux protagonistes de la crise actuelle en Côte d’Ivoire. Au nom du mouvement dénommé Les Centristes, l'ancien député à l'Assemblée nationale, souhaite que les discussions se déroulent dans le strict respect de "notre base constitutionnelle", mais aussi, propose que ces négociations règlent définitivement la question du retour en Côte d'Ivoire de tous les exilés politiques, y compris l'ex chef de l'État Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé.

Les 11 propositions de Gnangbo Kacou pour un retour à la paix et à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire

Pour la réussite du dialogue LES CENTRISTES voudrait saluer la rencontre de dialogue, ouverte entre Bédié et Ouattara. Nous osons espérer que le jour du 11 novembre 2020, date de la première rencontre de dialogue entre Bédié et Ouattara restera mémorable pour notre pays. Elle définira le début d’une nouvelle ère qui marque le type de société que nous voulons construire pour notre pays.

Car si le dialogue cultive la paix, une fois que celle–ci est acquise, la paix consolide le développement et le bien être de tout un chacun. Considérant que la paix est une denrée indispensable à toute société composite et éclectique comme la notre, Mais la paix se réalise durablement que si nous choisissons de construire un pays démocratique fondé sur un Etat de droit sans lequel la paix est illusoire et funeste.

Dans une telle contrainte, tout arrangement ou aménagement de quelque nature que ce soit doit se faire que dans le respect de nos règles, nos conventions et nos lois que nous nous sommes données pour notre pays. De surcroît, nous savons déjà de notre sexagénaire expérience de 60 ans d’indépendance que sans la liberté, la démocratie reste un corps sans vie.

C’est à dire que la liberté est pour la démocratie ce que le cœur est pour l’organisme humain. Nous en déduisons alors que si l’Etat de droit sécurise la Liberté, la Liberté oxygène la Démocratie. D’ou la trilogie : La Démocratie – la Liberté et l’Etat de droit sont l’alpha et l’oméga de la paix. C’est pourquoi, nous les CENTRISTES ne verrons aucun accord viable de cette nébuleuse dialogue que dans le respect de notre base constitutionnelle.

Et nous mettrons tout en œuvre pour y apporter notre contribution morale, intellectuelle et active dans ce dialogue. Nous demandons à tout Ivoirien d’avoir à l’esprit que l’injustice est un terreau de la déstabilisation et du désordre, et le désordre ne nourrit que le désordre et non la paix. C’est pourquoi pour ce dialogue que nous appelons Dialogue Républicain, nous conseillons à ce que, aucun camp ne perde la face, c’est à dire au sortie de la fin du dialogue, aucun camp ne sorte ni vainqueur ni vaincu, parce que l’histoire de l’humanité nous a toujours montré que le vaincu d’aujourd’hui est un terreau de déstabilisation de demain.

Ce qui suppose la mise en place des résolutions ou exigences, ci-dessous conditions pour une paix durable:

1- la libération de tous les prisonniers politiques et militaires, 2- l’entrée de tous les exilés politiques dont Gbagbo Laurent – Blé Goudé et Soro Kigbafori, avec une loi d’amnistie totale,

3- Une nouvelle CEI respectant le principe d’égalité d’autonomie et d’indépendance,

4- La mise à plat du fichier électoral,

5- Un nouveau code électoral avec la suppression du parrainage citoyen,

6- Une reforme de l’indépendance du conseil constitutionnel,

7- Une réforme de l’indépendance de la justice,

8- La mise en place d’une armée républicaine,

9- La mise à zéro du compteur de candidature à la présidentielle de la République pour tous.

10- une nouvelle élection Présidentielle dans six ou douze mois

11- Enfin, en orchestre une période de transition légale conduite par : Président Ouattara, Bédié Vice-Président, un Premier ministre de l’opposition et un gouvernement d’union pour chapoter le tout. Chers compatriotes le monde entier regarde notre capacité d’innover pour la PAIX.

GNANGBO Kacou,

je vous aime !

Que dieux bénisse notre beau pays - vive la Côte d’Ivoire.