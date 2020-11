Alassane Ouattara confie une nouvelle mission à Hamed Bakayoko

Alassane Ouattara a décliné la nouvelle mission d' Hamed Bakayoko et du gouvernement au lendemain de sa réélection d'Alassane Ouattara pour un 3e mandat. C'était lors du Conseil des ministres du mercredi 11 novembre 2020.

Après la réélection d' Alassane Ouattara : Voici la mission d'Hamed Bakayoko

Deux jours après avoir été confirmé pour un 3e mandat par le Conseil constitutionnel, Alassane Ouattara a présidé un Conseil des ministres ce mercredi 11 novembre. Le président nouvellement élu a profité de l'occasion pour donner une nouvelle mission à Hamed Bakayoko. "Ce Conseil des ministres est le premier que nous tenons après la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 par le Conseil constitutionnel qui m'a déclaré vainqueur à l'issue de ce scrutin", a déclaré le chef de l'Etat pour qui la victoire à la présidentielle est "une exhortation à poursuivre les actions de paix et de développement" entamées ensemble depuis bientôt 10 ans.

Alassane Ouattara a demandé à l'équipe d' Hamed Bakayoko d'être à nouveau sur le terrain pour amener les populations à l'apaisement et à la retenue en vue de préserver la paix et la cohésion sociale si chèrement acquise. "Nous devons aussi poursuivre nos actions de développement et d’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et accélérer la transformation économique et sociale de notre pays pour une croissance encore plus inclusive", a ajouté le numéro un ivoirien en présence des membres du gouvernement.

Au cours de son allocution, l'ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI) a reconnu que la période électorale "a malheureusement été émaillée par des actes de violences dans certaines localités suite au mot d'ordre de boycott actif lancé par des partis politiques de l'opposition".

Il faut noter que les opposants ivoiriens contestent la victoire d'Alassane Ouattara, car pour eux, sa candidature est illégale. Ils ont mis en place le Conseil national de transition devant se substituer aux institutions de la République.