Côte d’Ivoire: Après la rencontre Bédié-Ouattara, Assoa Adou "libéré"

Ouattara lève le blocus imposé à la résidence d' Assoa Adou

La rencontre au sommet entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, qui s'est tenue mercredi 11 novembre, porte déjà ses premiers fruits. Le blocus imposé à la résidence du Dr Assoa Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien, a été levé ce jeudi.

Cette mesure devrait certainement s’étendre dans les prochaines heures aux résidences des autres leaders de l’opposition politique ivoirienne, notamment Pascal Affi N’guessan, Mabri Toikeusse et autres dont les résidences font également l'objet de blocus depuis le mardi 2 novembre.

La situation était devenue presqu’intenable pour ces cadres du Conseil national de transition (CNT) et leurs maisonnées, au point de susciter le courroux de leurs Avocats qui dénoncent la "séquestration" de leurs clients.

« (…) Les personnes ainsi séquestrées ne peuvent consulter leurs médecins même celles qui ont des pathologies habituelles et chroniques. Elles ne peuvent, non plus, se rendre à leur lieu de travail ni recevoir de visite, même celle de leurs Avocats, en violation flagrante de leurs droits fondamentaux. Pire, le domicile de l’ex-Premier Ministre Pascal Affi N'GUESSAN continue, en dépit de son arrestation et son placement en détention préventive, de faire l’objet d’un blocus, séquestrant ainsi sa famille et son personnel », ont-ils dénoncé, mercredi, peu avant la rencontre Bédié-Ouattara.

La levée des blocus imposés aux résidences des leaders de l’opposition, fait partie des 7 conditions posées par les opposants avant la tenue de toute discussion avec le pouvoir Ouattara.