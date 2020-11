KKB perd face à Ouattara et entame une offensive diplomatique

Kouadio Konan Bertin dit KKB a mordu la poussière devant Alassane Ouattara lors de l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020 qui s'est tenue dans une atmosphère très tendue. Le candidat indépendant a récolté moins de 3 % des suffrages exprimés. Après sa cuisante défaite, l'ancien député de Port-Bouët s'est engagé dans des actions en faveur du retour de la paix en Côte d'Ivoire.

KKB échange avec des diplomates de la sous-région

Quatre candidats sur 44 avaient été retenus par le Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Henri Konan Bédié (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), Pascal Affi N'guessan (Front populaire ivoirien, FPI) et Kouadio Konan Bertin plus connu sous le nom KKB avaient la lourde tâche de battre Alassane Ouattara dans les urnes.

Mais Bédié et Affi ont refusé de prendre part au scrutin présidentiel soutenant que la candidature du président sortant est illégitime et illégale. Ils exigeaient aussi l'audit international de la liste électorale, la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés avec à leur tête l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, le député Guillaume Kigbafori Soro, l'ancien maire Noël Akossi Bendjo et Charles Blé Goudé.

Henri Konan Bédié et Pascal Affi N'guessan ont lancé un mot d'ordre de boycott actif. Finalement, seul KKB s'est porté candidat contre Alassane Ouattara. Le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a largement remporté l'élection présidentielle dès le premier tour avec le score de 94,27 %.

Le nouveau président a été élu dans un climat surchauffé. Des scènes de violence et des affrontements ont été observés dans plusieurs localités du pays. C'est d'ailleurs pour tenter de ramener la paix en Côte d'Ivoire, que KKB a décidé d'entamer une offensive diplomatique.

"Dans le cadre de ses activités en faveur de la Paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, l'Honorable KKB, attaché à cet idéal, entreprend une série de rencontres avec le corps diplomatique de la sous-région", a écrit Kouadio Konan Bertin sur sa page Facebook. Mercredi 11 novembre, il a rencontré l'ambassadeur de la République du Niger, S.E Moussa Aloua.