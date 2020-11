Guy Christ Israël à Claire Bahi : "Être chantre n'est pas une nomination"

Dans une interview accordée au journal L’Oscar, le chantre ivoirien Guy Christ Israël s'est prononcé sur la conversion au christianisme de l'ex chanteuse Couper décaler, Claire Bahi.

Ce que le chantre Guy Christ Israël attend de Claire Bahi

Après avoir brillé de mille feux sur le Couper décaler, Claire Bahi a pris la ferme décision d’abandonner définitivement ce genre musical qui l'a révélée au grand public, afin de se consacrer à la musique religieuse chrétienne.

Une décision prise juste après le décès brusque de son ami Ange Didier Houon alias Dj Arafat. L’ex Première dame du Couper décaler, aujourd’hui reconvertie chantre de l’Eternel, est devenue une personne nouvelle.

Les tenues sexy, les coiffures extravagantes, les virées nocturnes et bien d'autres choses sont désormais bannies de sa vie. Elle a même dévoilé une première chanson intitulée ‘’Je t’ai eu‘’, dans laquelle elle se réjouit d’avoir tourné le dos à la vie mondaine.

Dans une vidéo publiée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, Claire Bahi a fait des révélations très surprenantes sur son ancienne vie d’artiste Couper décaler.

‘’Le monde dans lequel je suis quittée, était un monde virtuel… La plupart de ce qu’on vivait était inventé pour plaire… Le Seigneur m’a libérée de cette prison qui fait que je ne suis plus obligée de mentir‘’, avait-elle déclaré.

Avant de poursuivre: "La plupart des grosses voitures que je roulais, c’est des voitures qui coûtent facilement 40 à 50 millions de Fcfa … Regardez ce qu’on gagne dans nos cachets du côté d’Abidjan. Pour quelqu’un qui touche 300 à 500 mille Fcfa par cachet, comment fais-tu pour avoir une voiture de 60 millions de Fcfa et subvenir à tes autres besoins ? C’était une sorte de prostitution. On est passé par beaucoup de choses; on a cherché mari des gens…Aujourd’hui, si je viens dénoncer tout ça, ce n’est pas pour blâmer ceux qui sont là-bas. Au contraire, c’est pour les encourager à accepter le Seigneur‘’, a-t-elle confessé.

Cependant, force est de constater que la conversion de l’ex première dame du Couper décaler continue de susciter de nombreuses réactions. Dans une interview accordée au journal L’Oscar, le chantre Guy Christ Israël a fait savoir ce qu’il attend de La Mama.

"Je me réjouis que Claire Bahi se soit convertie. Cela fait énormément plaisir qu'elle chante maintenant les louanges de Dieu. Mais je souhaite que Claire Bahi se forme. Être chantre n'est pas une nomination, comme on le fait pour les directeurs dans les sociétés, les administrations, les ministres...Le chantre se voit dans le comportement. Ce n'est pas celui qui dit qu'il est chantre", a-t-il confié.