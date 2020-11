Après sa victoire, Ouattara convoque les cadres du RHDP à une réunion

Alassane Ouattara est très remonté contre des cadres du RHDP, son parti, en dépit de sa victoire à la présidentielle. Le chef de l'État, au cours d'une réunion à huis clos tenue à la salle des pas perdus de la présidence de la République, n'a pas manqué de leur dire ses quatre vérités. ADO vient d'ailleurs de les convoquer à une autre rencontre, pour le 17 novembre prochain.

Alassane Ouattara convoque un nouveau Conseil politique du RHDP

La victoire d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 est certes acquise, mais le président ivoirien n'entend pas dormir sur ses lauriers. Et ce, d'autant plus que de nombreuses violences ont eu cours à travers le pays, et que le dialogue politique avec l'opposition est pour l'instant dans sa phase préliminaire.

Aussi, par le truchement d'Adama Bictogo, Directeur exécutif du RHDP unifié, le Président Ouattara convie les membres du Bureau politique, ainsi que les cadres et élus du parti à une importante réunion, le mardi 17 novembre 2020 à 16h 30, au Sofitel Hôtel Ivoire. Au menu de cette réunion, « l'Analyse de la situation sociopolitique ».