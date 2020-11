Titrologie 14 novembre : «Ouattara dit ses 4 vérités à des cadres RHDP»

La Titrologie de ce samedi 14 novembre 2020 évoque une nouvelle rencontre entre pouvoir et opposition après celle d'il y a trois jours. En attendant cette autre rencontre, ça bouillonne au RHDP avec le président Alassane Ouattara qui règle ses comptes avec certains de ses proches, et surtout les femmes du parti présidentiel qui célèbrent, ce jour, la victoire de leur leader lors de la présidentielle.

Titrologie : « Le retour de Gbagbo possible en décembre »

La rencontre entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, du 11 novembre dernier, continue d'alimenter les titres de la presse ivoirienne. "Ouattara - Bédié, des confidences sur leur rencontre au Golf Hôtel", croit savoir Soir Info. Le Jour plus indique d'ailleurs que "l'opposition prépare le 2e round". Le Mandat a cependant une autre lecture politique de ce dialogue politique. "L'opposition redescend sur terre", titre le tabloïd. Le Nouveau Réveil met toutefois en lumière "les actes d'apaisement que l'opposition exige à Ouattara". À cet effet, Charles Blé Goudé révèle sur Le Nouveau Réveil : "J'ai appelé Bédié pour le féliciter et l'encourager." Et Soir Info de préciser "ce que Blé Goudé à dit à Bédié au téléphone, hier".

Ces discussions entre les acteurs politiques ivoiriens sont d'ailleurs en train de produire leurs premiers effets. "Le retour de Gbagbo possible en décembre", annonce L'Inter. "Tout s'accélère pour Gbagbo", poursuit Soir Info. Avant que Le Mandat ne révèle que "Bientôt, un passeport pour Gbagbo". "Laurent Gbagbo va recevoir son passeport dès la semaine prochaine", précise Le Jour Plus.

Alors que les lignes semblent bouger entre pouvoir et opposition, ça bouillonne au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). "Ouattara dit ses quatre vérités à des cadres RHDP", indique L'Inter. "Ouattara, très en colère contre des ministres et cadres du RHDP, annonce un remaniement en profondeur", indique Soir Info. Et L'Expression de confirmer cette information : "Ouattara prépare un remaniement en profondeur." Quoi qu'il en soit, "Les femmes célèbrent Ouattara, aujourd'hui", annonce Le Patriote. Le Matin revient par ailleurs sur les propos de Coulibaly-Kuibiert, président de la CEI qui évoque "Toute la vérité" sur "le taux de participation".

Pour clore la titrologie de ce samedi, le journal gouvernemental Fraternité Matin fait pour sa part cette importante annonce sportive : "Le Félicia aura un nouveau visage dans 18 mois."