RDC: La chanteuse Tshala Muana arrêtée, voici la raison

La chanteuse congolaise Tshala Muana a été arrêtée dans la matinée de ce lundi 16 novembre 2020 à Kinshasa. Voici la raison.

Qu'arrive-t-il à la chanteuse congolaise Tshala Muana ?

Élisabeth Tshala Muana Muidikayi, plus connue sous le nom de Tshala Muana est une chanteuse, danseuse, productrice, actrice et femme politique congolaise. Très engagée aux côtés de l’ancien Chef de l’État, Joseph Kabila, l’ artiste musicienne Tshala Muana a mis en ligne, dimanche, sa chanson ”Ingratitude”, qui suscite une vive polémique en République démocratique du Congo (RDC).

Pour de nombreux observateurs, même si la chanteuse n’a pas cité de noms dans sa chanson, celle-ci fait allusion à la tumultueuse relation ces derniers temps entre l’actuel chef d’Etat Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila qu’elle appelle « maître ». «Ingrat, Ingrat, ingratitude, tu es de mauvaise foi, tu n’iras pas loin», commence-t-elle sa chanson.

Avant d’enchaîner : «Dieu a donné le paradis à Satan, mais Satan a transgressé la loi et a bravé son créateur. Je t’ai fait élevé devant les hommes, tu es devenu un grand homme et aujourd’hui je suis devenu mauvais et tu commences à chercher ma mort…Fais attention, tu es en train de dériver, tu n’as pas réussi aux examens, tu n’as pas gagné la compétition, le maître t’a élevé et t’a monté de grade, mais après tout, tu le rejettes. Tu pensais que c’était un bidon de 5 litres facilement portable. Porte-le alors».

A en croire les médias congolais, la chanteuse a été interpellée ce lundi matin et se trouve présentement dans les locaux de l’Agence nationale de renseignements (ANR).