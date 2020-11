Etats-Unis: Le rappeur Lil Wayne proche de la prison à perpétuité

Le célèbre rappeur américain, Lil Wayne, est présentement dans de beaux draps aux Etats-Unis. Ce qui s’est passé.

Lil Wayne est-il "une personne dangereuse"?

Lil Wayne, le célèbre rappeur américain, idole de feu Dj Arafat, vit des moments très compliqués. Tout a commencé au début du mois de novembre, lorsque l'artiste a publiquement pris position pour le président sortant Donald Trump, dans le cadre de l’élection présidentielle 2020. Un choix risqué puisqu’en plus d’avoir été l’objet de virulentes critiques sur les réseaux sociaux, le talentueux rappeur a été largué par la belle Denise Bidot, un mannequin avec qui il était en couple depuis plusieurs mois.

Quelques jours après l’élection qui a vu la défaite de son candidat au profit du démocrate Jo Biden, Lil Wayne vient d'être inculpé pour port illégal d'arme. L’information a été rendue publique ce mercredi après-midi par le puissant média people américain TMZ.

Selon son avocat Me Howard Srebnick, Lil Wayne a été inculpé pour avoir eu en sa possession un pistolet plaqué or dans ses bagages lors d’un voyage à bord de son jet privé, en décembre dernier. "Il n'y a pas de preuves qu'il a déjà tiré avec, sorti ou utilisé pour faire peur à quelqu'un. Il n'y a pas de preuves qu'il est une personne dangereuse. Il a été inculpé à cause d'un délit dans le passé. Il est interdit pour lui de posséder une arme à feu", a-t-il confié.

A en croire certains médias occidentaux, la détention illégale d’arme à feu est un crime passible de 10 ans de prison jusqu'à la perpétuité, selon les cas. Et il n’est pas évident que l’artiste s’en sorte, d’autant plus qu’il avait déjà été condamné pour une infraction grave en rapport avec les armes à feu (aussi bien pour possession que revente) en 2009.