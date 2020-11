Eudoxie Yao s'explique sur ses liens avec Alpha, le manager de Grand P

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, a apporté des précisons sur ses rapports avec Alpha Sylla, le manager de son fiancé Grand P.

Eudoxie Yao: ''Alpha m'aime beaucoup (...) je reconnais qu'il est gentil"

La bimbo ivoirienne, Eudoxie Yao, a invité ses fans à souhaiter un joyeux anniversaire au manager de son amoureux Grand P. ''...Venez souhaiter un joyeux anniversaire au meilleur manager de la Guinée, Alpha Sylla. Le manager de mon fiancé Grand P, Alpha, est très gentil. Que le bonheur, la paix, la joie, l’abondance financière te localisent tous les jours mais surtout que le bon DIEU te donne une longue vie pleine de santé. Je t’aime mon frère; tu es un gars bien'', a-t-elle écrit sur Facebook, dimanche.

Dans la foulée, plusieurs internautes qui ne croient toujours pas en cette relation entre la go Bobaraba et la star guinéenne, ont estimé que c'est plutôt le manager Alpha Sylla qui est l'amant d'Eudoxie Yao. Ce qui a été formellement démenti par la bimbo ivoirienne dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, dimanche soir.

''Alpha est comme un frère. Cette idée n'a jamais traversé mon esprit... Je reconnais que c'est quelqu'un de travailleur, je reconnais qu'il est gentil, il m'aime beaucoup; il a beaucoup fait pour moi. En Guinée, j'étais la plus heureuse du monde. Il a été très disponible pour moi. Je suis quelqu'un de très reconnaissante et je dirais toujours ce que les gens ont fait pour moi. Arrêtez de mélanger les choses. Le manager de Grand P est un homme marié'', a-t-elle fait savoir.

Puis Eudoxie Yao de rappeler qu'elle est toujours en couple avec Grand P. ''Grand P et moi, nous sommes toujours ensemble. Si vous voyez que nous ne nous affichons pas, c'est parce qu'il est en Guinée et moi en Côte d'Ivoire... A partir du moment où nous sommes dans deux pays différents, comment voulez-vous qu'on soit toujours ensemble. Nous sommes toujours ensemble. Mais sachez qu'il me manque énormément. Je serai peut-être en Guinée en décembre. Nous sommes en train de préparer notre mariage civil; nous sommes en train de voir si on va vraiment le faire en décembre...'', a-t-elle ajouté.