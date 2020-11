Musique: Voici le jour où Kerozen a eu la plus grosse peur de sa vie

Le 24 novembre 2018 est une date qui a véritablement marqué l’artiste ivoirien Kerozen Dj. Dans un message publié sur sa page facebook, l’enfant de Yopougon Siporex est revenu sur ce jour où il dit avoir été élevé par Dieu.

Kerozen Dj: "Ce que je voyais dans la salle où devait avoir lieu mon concert, m’effrayait"

Le 24 novembre 2018 est une date qui restera, à jamais, gravée dans la mémoire du talentueux chanteur Yobo Constant Joel, alias Dj Kerozen. Il y a de cela deux ans, le poulain de la belle Emma Dobré organisait son tout premier concert au palais de la Culture de Treichville. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’artiste garde des souvenirs assez émouvants de ce spectacle. Il est revenu sur ce moment, via un message posté sur sa page Facebook.

‘’24 novembre 2018, Dieu m’élevait. 24 novembre 2018, a eu lieu mon tout premier concert au Palais de la Culture‘’, a-t-il écrit, avant de revenir sur les sentiments de peur, qui l'animaient avant l’événement.

‘’A vrai dire, j’avais une peur bleue, des doutes et des hésitations quant à ma prestation et à la présence de tous ceux qui aiment ma musique... De mon hôtel, ce que je voyais dans la salle où devait avoir lieu mon concert, m’effrayait. La foule ! Le monde ! waouh ! J’avais peur d’affronter ce public qui m’attendait avec enthousiasme et joie‘’, s'est-il rappelé, révélant que cette même foule qui l’effrayait lui a également donné la force d’affronter la peur et les doutes qui le rongeaient.

‘’…La montée de ma mère sur la scène, les pleurs d’Emma Dobre, la présence d’autorités religieuses dont mon parrain, l’archevêque Kodja Guy Vincent, la présence de grands hommes du pays, la présence du représentant de ma marraine, Maman Assetou Gon Coulibaly, m'ont assuré de fierté et de sérénité‘’, a-t-il témoigné.

Kerozen a également affirmé qu’il a réussi ce pari grâce à l’aide de Dieu. ‘’Je suis sûr d'une chose ce jour-là, j’y suis arrivé grâce à la volonté du Tout-Puissant. J’ai pu réaliser ce premier concert grâce à Dieu. Ce jour-là, Dieu changea ma vie‘’, a-t-il renchéri.