Une jeune handicapée obtient un fauteuil roulant grâce à Hamed Bakayoko

Nommé le 30 juillet 2020 Premier ministre de Côte d’Ivoire en remplacement à feu Amadou Gon Coulibaly décédé le 8 juillet, Hamed Bakayoko reste toujours proche des populations.

Le Premier ministre Hamed Bakayoko au secours d'une jeune handicapée

Nommé Premier ministre, Hamed Bakayoko cumule le portefeuille de la Défense qu’il gère avec dextérité depuis juillet 2017. Mais celui qui a succédé à Amadou Gon Coulibaly, n'a rien changé de ses habitudes.

Reconnu pour sa générosité légendaire, le maire d'Abobo vient de voler au secours d'une jeune fille handicapée qui l'avait sollicité à travers les réseaux sociaux.

"Salut papa, je demande de l'aide pour cette jeune fille qui n'a jamais marché depuis sa naissance. Elle a 19 ans. Si vous pouvez lui offrir un fauteuil roulant pour qu'elle se déplace, ça sera une grande joie", avait écrit un de ses proches.

Un cri de coeur très vite entendu par le Premier Ministre Hamed Bakayoko. Par le biais de son Conseiller technique, Mamadou Koné, une mission a été dépêchée chez Eugénie Maimouna dans le village d'Akoupé-Zreudji.

Fofana Mamadou dit Hamed MPADO est ainsi arrivé, dimanche 29 novembre 2020, les bras chargés d'un fauteuil roulant pour permettre à l'infortunée jeune fille de découvrir désormais l'extérieur, surtout qu'elle n'était jamais sortie du cocon familial depuis sa naissance, du fait de son handicap.

Agréablement surpris par ce geste magnanime, les parents de Eugénie Maimouna, n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude et reconnaissance au Premier Ministre Hamed Bakayoko pour cette générosité salvatrice qui constitue pour eux un véritable soulagement.

Ce n'est pas la première fois qu'Hamed Bakayoko se montre généreux à l'endroit de ses semblables. Récemment, ce sont au total 03 grands malades dont l'âge varie entre 06 et 20 ans et souffrant l'un de cancer de sang, l'autre de tumeur et le dernier, d'une tuberculose, qui avaient bénéficié de l'aide de l’époux de Yolande Bakayoko.