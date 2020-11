Modernisation de l'agriculture: L’ Agnéby-Tiassa signe un pacte avec la Sonitra

La Sonitra (Société nationale ivoirienne de travaux) a procédé, vendredi 27 novembre 2020, à la remise officielle de 500 kits agricoles de goutte à goutte au Conseil régional de l’ Agnéby-Tiassa, dans l’enceinte de la préfecture d’Agboville. Le tout d’une valeur de 100 millions de francs de CFA.

Agriculture: 500 kits de goutte à goutte offerts au Conseil régional de l’ Agnéby-Tiassa

Pour le président du conseil d’Administration de la Sonitra, Jean-Baptiste Gomis, ce don entre dans le cadre de la formation des jeunes au métier du maraicher. «Nous offrons, aujourd’hui, au président du Conseil régional, ces kits de goutte à goutte pour la formation des jeunes de l’Agnéby-Tiassa, à la culture du maraicher. (…) Nous Sonitra sommes heureux de participer à un tel programme qui va se pérenniser. Nous serons là pour voir les résultats à la fin de la formation», a-t-il déclaré, en présence du préfet de région, Coulibaly Sihindou.

Pour l’ancien ambassadeur de Côte d’Ivoire en Israël, il s’agit d’un système révolutionnaire qui a déjà fait ses preuves. « C’est un système qui consiste à irriguer les plantes par goutte; d’où l’appellation de système de goutte à goutte. Il a pour avantage de faire couler de l’eau enrichie d’engrais par goutte sur chaque plante pendant toute la journée et même la nuit. C’est ce qui fait que les plantes ont un rendement meilleur et sont moins sujettes aux maladies », a expliqué le Pca de la Sonitra.

Á sa suite, Pierre Dimba N’Gou, président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, a adressé ses remerciements au donateur pour le geste de portée sociale. Ce don vient à point nommé parce que l’agriculture bien pensée, est source de richesse pour nos parents, dira-t-il. « Chers parents, ce système innovant obtenu grâce au partenariat avec Sonitra, nous permettra d’installer des centaines de jeunes pour la production de maraicher sur toute l’année. L’une des facilités du système de goutte à goutte étant la production sans la contrainte de la pluie », a soutenu le directeur général de l’Ageroute.

Il a, par ailleurs, saisi l’occasion pour révéler que l’agriculture connaitra un boom les mois à venir grâce au vaste programme agricole du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, qui est d’équiper toutes les sous-préfectures et gros villages d’usines modernes de transformation du manioc. « Au-delà de ces infrastructures industrielles, c’est tous les secteurs de l’agriculture que nous allons explorer pour créer la richesse en occupant sainement nos frères et sœurs. Je compte sur notre partenaire pour nous accompagner sur le chemin du développement parce qu’Israël est un modèle de réussite dans tous ces domaines », espère Pierre Dimba. Notons que la Sonitra est une entreprise Israélo-ivoirienne présente sur le marché du BTP depuis 1963 avec un capital de plus de 2 milliards de francs CFA.

Tizié T.

Correspondance particulière