PDCI-RDA: Bédié n’a pas chassé Djénébou Zongo, voici où elle se trouve

Le PDCI-RDA, parti dirigé par Henri Konan Bédié, connait quelques défections au niveau de certains de ses cadres qui ont vite fait de rejoindre le RHDP (parti au pouvoir) après le divorce d’avec le chef de l’Etat Alassane Ouattara. Mais, est-ce le cas de Djénébou Zongo, la directrice de la communication?

PDCI-RDA: Henri Konan Bédié a-t-il limogé Djénébou Zongo de sa Direction de communication?

Une vive polémique a lieu en ce début de semaine au sujet de Mme Djénébou Zongo, Directrice de la communication d’Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. L’information devenue virale sur les réseaux sociaux, stipule que l’ex épouse Diomandé aurait été démise de ses fonctions puis remplacée par une certaine Cyrille Obré, épouse Koné.

Récemment, des mauvaises langues avaient maladroitement tenté de la faire passer pour une ‘’traite’’, affirmant qu’après avoir disparu depuis le blocus à la résidence de Bédié, début novembre, elle était subitement réapparue quelques jours plus tard, peu après la levée du fameux blocus. Mais il n’en est rien. Selon un membre de l’équipe de communication du PDCI, contacté par Afrique-sur7, Djénébou Zongo n’a pas été limogée, comme veut le faire croire la rumeur.

Mieux, celle-ci demeure la directrice de la communication du président du Henri Konan Bédié puisqu’aucune note officielle émanant de la direction du parti ne dit le contraire. « Lorsque le président Bédié devait nommer des intérimaires au secrétariat exécutif en remplacement de Guikahué et aussi à son cabinet en remplacement de N’Dri Narcisse, il a signé un décret de nomination. Jusque là, il n’y a eu aucune décision qui annonce le départ de Djeni (Djénébou) », fait remarquer notre interlocuteur.

Toujours selon lui, la plupart des réunions du département Communication du PDCI, qui se tiennent présentement, se font sous la houlette de Jean Louis Billon, secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Chargé de la Communication, l’Information et la Propagande. « Il n’y pas de décret ou de décision qui désigne un intérimaire à la Communication. Djeni est toujours la directrice. Seulement, elle est un peu souffrante», renseigne-t-il.

Nommé par Henri Konan Bédié, Djénébou Zongo fait partie de la jeune génération de militants dont l’amour pour le PDCI, est incommensurable. Son engagement et sa détermination pour ce Parti ont amené ses dirigeants à lui confier des postes de responsabilité. Pour ceux qui ne le savent pas, sa nomination en 2017 au poste de directrice de la Communication du Parti, a été la confirmation de plusieurs années de travail à ce poste.

Comment réussir à relever le défi de la mobilisation de la jeunesse lorsque le sujet du marketing politique à construire a plus de 70 ans (PDCI-RDA) et que plus de 75% de notre cible a moins de 35 ans ? Comment séduire les jeunes alors qu'une image de « Vieux parti », est collée au PDCI-RDA mais qui porte si bien le poids des années ? Comment amener les dirigeants et les décideurs du Parti à se laisser séduire par le formidable monde d’opportunités que la communication et ses nouveaux instruments offrent à leurs adeptes ?

Voici autant de questions auxquelles Djénébou Zongo tente d’apporter des solutions depuis sa nomination. A moins que des vautours aient volontairement choisi de profiter de son actuelle situation de faiblesse pour l’évincer de ce poste tant convoité...