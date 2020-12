Déçue des hommes, Josey crie son amertume: "C’est juste dommage"

La belle, séduisante et talentueuse chanteuse ivoirienne, Josey, a exprimé sa tristesse et sa désolation face à une situation qu'elle rencontre très régulièrement dans sa carrière.

Josey: ''On est nombreux à implorer Dieu ... Mais on n’est pas prêt pour nos frères''

Dans un message qu'elle a intitulé ''Coup de gueule'', publié sur sa page Facebook, Josey exprime sa désolation face à une situation qui semble la ronger. ''Ton frère peut te faire rater une opportunité tout simplement parce qu’il n’a pas la possibilité de bouffer un peu dans l’argent que tu vas recevoir ... Si ton frère mange grâce à toi, ça fait quoi ? Laisse DIEU te bénir plus tard parce que tu as mis en priorité le bien-être de ton frère! S’il mange grâce à toi et que toi tu ne grignotes pas dessus, ça fait quoi ?'', a-t-elle écrit.

Puis d'ajouter: ''On est dans le ''si je goûte pas un peu aussi, il n’aura Rien" ou alors "Je t’ai trouvé le wé (marché), donne-moi un pourcentage aussi". Quand DIEU lui donnait son talent, toi tu étais où ? On fait palabre avec toi sur toi même ton propre argent que tu as mérité par ton propre travail''. Pour Josey, ce genre d'agissement peut avoir un impact négatif à l'avenir.

''Demain, DIEU te ferme les portes sur des opportunités ou bien tu te chopes une vrai poisse quelque part là-bas, tu vas dire l’Afrique est en retard. Pourtant, tu paies juste pour avoir eu un MAUVAIS FOND. On est nombreux à implorer Dieu ... Mais on n’est pas prêt pour nos frères. Les gens croient en DIEU dans le vide de nos jours. POURTANT, IL EXISTE TOUJOURS. On ne cultive plus les bonnes valeurs, et c’est juste dommage...'', a-t-elle indiqué.

Ce message de Josey a bien évidemment suscité les réactions de plusieurs internautes dont certains n'ont pas véritablement approuvé les propos de la chanteuse. ''En fait, Josey, la vie c'est comme ça. C'est du donnant donnant. Même pour rentrer au Paradis, il y a un prix à payer. Donc si je te trouve un ''gombo'' (un contrat), tu dois me filer un pourcentage'', a commenté un internaute.