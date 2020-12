"OGA", le nouvel opus de Romeomania qui cartonne sur le marché

À 30 ans, Stafford Roméo Souverin, alias Romeomania, artiste chanteur et compositeur, enchaine les succès depuis 2017 où il a intégré le marché de l’Afrobeat, genre musical populaire et très à la mode chez les jeunes.

Oga, le nouveau single de Romeomania, fait plus de 5.000 vues en 5 minutes sur Youtube

Après plusieurs mois de travail acharné, l’artiste originaire de la Guadeloupe est depuis le vendredi 27 novembre dernier, de nouveau sur le marché avec un nouvel opus. "Tout n’est pas vanité", son premier album studio qui va enregistrer la participation d’artistes de renommée internationale. « OGA », le titre phare, dont le clip cartonne déjà sur Youtube, avec plus de 50 000 visites, est le fruit d’un featuring avec Mike Alabi, l’artiste vedette du label « Star Factory », de l’ivoirien Serge Beynaud.

Arrangé par « Moctar Tosh », la chanson "Tout est pas vanité" a été conçue sur un nouveau "mood musical", dans le but de toucher un public plus large. "Nous étions un peu sceptiques après la réalisation du morceau; on n’arrivait pas à imaginer s’il pouvait marcher ou pas au vu des sonorités nouvelles pour notre public cible, mais très vite, nos partenaires médiatiques et nos proches ont tagué le titre de « Potentiel Tube »", se réjouit l’artiste.

Réalisé par l’ivoirien Steven Awuku, le clip vidéo de "OGA", offre un ensemble de couleurs vives, de belles femmes, avec un étalonnage à l’américaine, cadre enchanteur, de joie de vivre et de danse. "En seulement 5 min, le clip a atteint plus de 5.000 vues et se retrouve en 24 h dans les playlists des plus grandes chaînes de télévision".