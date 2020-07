Afrobeat: Roméomania prépare un grand coup avec Serge Beynaud

Véritable star de l’Afrobeat, genre populaire et très à la mode chez les jeunes, Roméomania, à l’état-civil, Stafford Roméo Souverin, prépare du lourd avec la sortie de son prochain opus en featuring avec Serge Beynaud.

Afro-beat : Roméomania annonce un tube africain avec Serge Beynaud

L’artiste originaire des Antilles (Haiti-Guadeloupe), ne doute pas que l’œuvre qui sortira de sa collaboration avec Beynaud, sera le plus gros tube d’Afrique. Depuis le Sénégal où il réside, en raison de la fermeture des frontières, dûe à la pandémie du Covid-19, Roméomania revèle avoir un fait un songe. Rêve dans lequel, son featuring avec Serges Beynaud a été déclaré « plus gros tube de la musique africaine ». « J'ai rêvé que mon feat avec Serge Beynaud était le plus gros tube de la musique africaine », a-t-il écrit sur Facebook.

Et ce songe, l’auteur des singles à succès ‘’Laisse ton numéro’’ sorti en 2017, ‘’Tague-moi’’, ‘’Avancer’’ en featuring avec Rico Amaj, ‘’Ça va aller’’ et ‘’On va pas baisser les bras’’ et bien d’autres, a les atouts nécessaires pour le faire devenir réalité. ‘’TNVQ’’ ou encore « Tout n’est que vanité », est le titre de l’album que prépare minutieusement l’artiste-chanteur, avec le label Star Factory de la star ivoirienne.

Il se veut un véritable melting-pot avec plusieurs collaborations dont celle en featuring avec Serge Beynaud. Sur cette œuvre de treize titres, on retrouve des collaborations avec une diversité d’artistes de plusieurs genres musicaux. Ainsi, retrouve-t-on sur cet album des sonorités venues des quatre coins du continent.

De la Côte d’Ivoire en passant par le Congo-Brazza, l’Europe et les Antilles, l’artiste a réuni tous les meilleurs pour faire entrer son œuvre dans le top 10 des meilleurs albums du continent. Toute chose qui le réconforte davantage après le songe qu’il a fait. Car, en plus de la diversité d’artistes ayant collaboré sur l’œuvre, plusieurs arrangeurs y ont apporté leur touche. Ce sont entre autres, Moctar Tosh de Star Factory Music de Serge Beynaud, DJ Bookey Mania du label MMM, Roch Arthur, Shado Chris….

Le son n’est certes pas encore sorti mais déjà Romeomania a bon espoir que sa collaboration avec Serge Beynaud va cartonner et se positionner comme l’un des plus gros tubes de la musique africaine.