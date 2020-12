Ami Sarah: Ce qui s'est passé avant son mariage avec L'homme Saga

La chanteuse Couper-décaler, Bamba Ami Sarah, a expliqué sa plus grosse déception amoureuse avant de se marier à Souleymane Kamagaté.

Bamba Ami Sarah: ''J’ai fait une semaine sans manger''

L'acteur culturel ivoirien, Souleymane Kamagaté alias L'homme Saga, a épousé la chanteuse Couper-décaler, Bamba Ami Sarah, le 7 décembre 2019 à l'Hotel communal de Cocody. Un choix que le promoteur de spectacles ne regrette vraiment pas.

Dans une interview récemment accordée à Afrique-sur7, Souleymane Kamagaté confiait que sa tendre et belle épouse est la meilleure femme qui puisse exister sur la terre. L'homme Saga avait également donné les raisons qui l'ont poussé à porter son choix sur l'ex star tonnerre.

''J'ai passé quatre ans de ma vie à étudier cette femme et je peux dire aujourd'hui que Bamba Ami Sarah est la meilleure femme au monde. J'ai eu de nombreuses relations avant elle, mais si mon choix s'est porté sur elle, ce n'est pas pour rien. C'est une femme très fidèle, respectueuse et pleine de vertus. Et les femmes comme elle, on n'en trouve pas'', avait déclaré le promoteur de spectacles ivoirien.

De son côté, l'ex star tonnerre est une femme heureuse. Grâce à son prince charmant avec qui elle a déja deux enfants, Bamba Ami Sarah a jeté aux oubliettes certains moments assez difficiles qu'elle a vécus par le passé, dont une terrible déception amoureuse.

« J’étais tellement amoureuse de ce dernier. Il s’est présenté à la vieille (sa mère). Pour moi, c'était une garantie alors que c’était l’erreur fatale. Un jour, j’ai décidé de lui faire une surprise. J’ai pris des viennoiseries et je suis arrivée chez lui. Quand il m’a vue, il m’a dit: ma maman est là. Tiens 50.000, pars faire des courses et reviens (…) J’ai fini les courses, je suis retournée chez lui, j’y ai trouvé une jeune fille. Il était dans la chambre. Il m’a dit qu’il ne l’aimait pas; que c’était le choix de ses parents qui ont demandé de l’épouser et que moi, je serais sa seconde épouse. J’ai fait une semaine sans manger après cela», a témoigné Bamba Ami Sarah à First mag le vrai.