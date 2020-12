Mamadou Touré fait des confidences sur le retour de Gbagbo

Invité sur les ondes d'Africa Radio, Mamadou Touré s'est prononcé sur le probable retour à Abidjan de Laurent Gbagbo. Le ministre d'Alassane Ouattara a tenu à faire des précisions sur ce dossier brûlant qui cristallise l'attention des Ivoiriens. Dès la réception de ses deux passeports, l'ex-président ivoirien a affiché sa volonté de regagner son pays dans un bref délai. Mais pour le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, les choses ne semblent pas aussi aisées.

Mamadou Touré : "On ne peut pas spéculer sur une date"

Vendredi 4 décembre 2020, Laurent Gbagbo est entré en possession de ses deux passeports (diplomatique et ordinaire). C'est Me Habiba Touré qui a livré l'information dans un communiqué. "Le président Laurent Gbagbo a reçu ce jour deux passeports, un ordinaire et un diplomatique, des mains de madame l’ambassadeur Nogozene Bakayoko, chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères, et de monsieur Abou Dosso, ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire en Belgique. Comme il l’a affirmé lors de sa dernière interview du 29 octobre dernier sur TV5 Monde, il n’a pas à négocier ce qui revient de droit à un citoyen", a annoncé l'avocate de l'ancien président ivoirien.

Malgré la remise des passeports au fondateur du FPI (Front populaire ivoirien), Mamadou Touré estime qu'il est un peu tôt pour parler du retour du "Woody" de Mama en Côte d'Ivoire. L'invité d'Africa Radio a confirmé qu'Assoa Adou a approché les autorités ivoiriennes "pour discuter des conditions de retour de Laurent Gbagbo". Il ajoute "qu’à partir du moment où cette discussion doit avoir lieu entre l’émissaire de Laurent Gbagbo qui est Assoa Adou et les autorités ivoiriennes, on ne peut pas spéculer sur une date de retour". En clair, les partisans de l'ex-détenu de la prison de Scheveningen devront encore patienter avant d'accueillir leur mentor sur les bords de la lagune Ébrié.

Mamadou Touré a saisi l'occasion pour rappeler qu'Alassane Ouattara "n'a jamais été opposé au retour de Laurent Gbagbo". Le porte-parole adjoint du gouvernement n'a pas manqué de préciser que l'époux de Simone Gbagbo est encore en procédure à la CPI (Cour pénale internationale). Il faudra donc attendre que les juges d'appel se prononcent sur le recours déposé par le procureur Fatou Bensouda. "Le président Ouattara a estimé qu'à partir du moment où les juges statuent et s'il advenait que les juges acquittaient définitivement Laurent Gbagbo", le fondateur du FPI pourrait regagner son pays, a laissé entendre Mamadou Touré.