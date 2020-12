Poste CI: Le mérite du directeur général, Isaac Gnamba-Yao reconnu

Le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, Isaac Alexis Gnamba-Yao, a été élevé au grade de Commandeur dans l’ordre du Mérite de l’économie numérique et de la Poste de la République de Côte d’Ivoire.

Isaac Alexis Gnamba-Yao (Dg de la poste): "Mériter la confiance placée en ma personne et surtout travailler dans l’atteinte des objectifs d’excellence"

« Ce mercredi 09 décembre 2020, je suis élevé au grade de Commandeur dans l’ordre du Mérite de l’économie numérique et de la Poste de la République de Côte d’Ivoire », s'est réjoui Isaac Alexis Gnamba-Yao, directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. L’information a été livrée ce même jour sur les réseaux sociaux par celui qui incarne le nouveau visage de la Poste CI engagée dans un processus de redynamisation au moyen du numérique.

À la tête de la Poste CI depuis août 2016, le premier vice-président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, a adressé toute sa gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara, réélu à 94,27% au premier tour de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Et d'ajouter : « Merci à la Grande chancelière, Madame Henriette Dagri Diabaté, à mon ministre de tutelle, Mamadou Sanogo et à tout le personnel de la Poste CI et du secteur du ministère de l’Économie numérique et de la Poste en général ».

Poursuivant, le cadre de l'Agnéby-Tiassa n’a pas oublié d'avoir une pensée particulière pour ses défunts parents. « Enfin, j’ai une pensée pour mes défunts parents (papa et maman) qui doivent être certainement fiers....de là où ils sont aujourd’hui », s'est remémoré Isaac Gnamba-Yao, avant de reconnaître que le plus dur commence. « Mériter la confiance placée en ma personne et surtout travailler dans l’atteinte des objectifs d’excellence pour le secteur de l’économie numérique et de la poste », s'est engagé le directeur général de la Poste CI.

Tizié T.

Correspondance particulière