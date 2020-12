Affaire Vitale - Ami Sarah: Tirs groupés contre Souleymane Kamagaté

La tension est actuellement très tendue entre l’époux de Bamba Ami Sarah, Souleymane Kamagaté, et la blogueuse Emmanuelle Keita. Ce qu’il s’est passé.

Que se passe-t-il entre Souleymane Kamagaté et Emmanuelle Keita?

Après s’être immiscé dans le clash entre son épouse Bamba Ami Sarah et Nadège Bomisso, plus connue sous le nom de Vitale, le promoteur de spectacles, Souleymane Kamagaté alias L’homme Saga, s’est attiré les foudres de plusieurs activistes du Net. Après Stephane Agbré alias Apoutchou national, la belle actrice ivoirienne Emmanuelle Keita s’en est également prise à l’ex boucantier, dans un message posté sur sa page Facebook.

‘’Ceux qui dénigrent une femme au vu et au su de tous, après avoir mené une relation avec cette dernière, ils ont manqué d’amour maternel. Donc l'attachement de la dyade mère et enfant n’a pas pu se faire. Résultat : un frustré notoire. Ceux qui parlent comme des femmelettes dans les histoires de meufs, dans leur enfance, aucun pote ne voulait jouer au foot avec eux. Ils n'avaient pas d'autre choix que de jouer aux dînettes avec les filles. Ce sont des petits pisseurs (...)‘’, a-t-elle lancé.

De son côté, Souleymane Kamagaté n’a pas tardé à apporter la réplique. ‘’Dites à Emmanuelle Keita que je respecte trop la femme pour rentrer en clash avec quelqu’un qui a atteint la ménopause‘’, a-t-il indiqué sur Instagram. Mais la blogueuse Emmanuelle Keita est aussitôt revenue à la charge dans un direct sur sa page Facebook.

‘’Tu devrais t'estimer heureux d'avoir couché avec Vitale car tu n'as aucun charisme. Arrête de dénigrer les femmes sur les réseaux sociaux. Tu n'es qu'un... Écoute-moi et ferme-là…‘’, a-t-elle répliqué, puis d’ajouter: ‘’Si tu ne réponds pas aux ménopausées, ne t'adresse plus alors à ta mère. Car elle doit aussi être ménopausée. La ménopause est une grâce et non une maladie", s'est justifiée Emmanuelle Keita. Espérons que Souleymane Kamagaté ne réponde plus à toutes ces attaques de sorte à faire taire cette affaire nauséeuse pour de bon.