Enlèvement spectaculaire d'un Libanais à Soubré, et retrouvé à Yabayo

La localité de Soubré, sud-ouest ivoirien, a été le théâtre de l'enlèvement spectaculaire d'Hassan Nfitouni, un ressortissant libanais alors qu'il était à bord de son véhicule. L'infortuné a finalement été retrouvé grâce à une véritable battue mise en branle par les fins limiers ivoiriens.

Le Libanais Hassan Nfitouni finalement retrouvé après son rapt

Alors que le Conseil national de sécurité (CNS) se réjouit de l'indice de sécurité qui est passé à 1.6, qu'un braquage avec prise d'otage vient tout remettre en cause. Il ressort des faits que, le 10 décembre, en début d'après-midi, Hassan Nfitouni, opérateur économique libanais, a été enlevé par des individus non identifiés, dont deux (2) armés d'un AK 47 et d'un pistolet automatique, alors qu'il se trouvait à l'entrée de sa résidence au quartier Résidentiel de Soubré à bord de son véhicule de marque DODGE de couleur noire.

Aussitôt leur forfait accompli, les quidams ont conduit leur otage dans une plantation de cacaoyers à quelques encablures du village de Lobouayo, où ils ont abandonné le véhicule. La patrouille conjointe de la gendarmerie et de la police lancée à leur poursuite a certes retrouvé le véhicule, mais sans ses occupants.

Loin de s'en laisser compter, les fins limiers ont poursuivi leurs recherches qui ont finalement été fructueuses. En effet, le Sieur Hassan Nfitouni a finalement été retrouvé aux environs de 23h30, à 17km de son lieu de résidence, sur l'axe Yabayo-Gagnoa.

Mais comment est-on arrivé là ? À en croire notre source, les ravisseurs du Libanais lui avaient exigé une rançon afin de le libérer. Aussi, ce dernier s'est-il montré tout d'abord coopératif, avant de monter un stratagème qui lui a permis d'échapper à la vigilance de ces derniers. Et, profitant de la pénombre, Hassan a réussi à prendre la poudre d'escampette pour se retrouver sur la voie principale Yabayo-Soubré, où il a été recueilli par la patrouille de la police.