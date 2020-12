17 170 éléments des FDS déployés pour les fêtes de fin d'année (CNS)

Passées les heures chaudes de la période électorale, la Côte d'Ivoire a renoué avec le calme et la tranquillité. Même si l'indice de sécurité s'est nettement amélioré, les autorités sécuritaires ivoiriennes veillent au grain pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Aussi, pour les fêtes de fin d'année, ce sont plus de 17 170 éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) qui ont été déployés.

Sécurisation totale pour les fêtes de fin d'année

Réunis ce jeudi 10 décembre 2020 sous la présidence du chef de l'Etat Alassane Ouattara, le Conseil national de sécurité (CNS) a pris d'importantes décisions dans le cadre de la sécurisation du pays. En atteste l'indice de sécurité qui est passé à 1.6. Pour les fêtes de fin d'année, l'ambassade américaine a fait état de menaces terroristes persistantes sur Abidjan et ses environs.