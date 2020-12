PSG - Neymar K.O pour trois semaines : « J’ai peur »

L’attaquant brésilien du PSG, Neymar, blessé dimanche contre Lyon après un violent choc à la cheville gauche, ne rejouera pas en 2020 avec le club français qui affronte le FC Barcelone en février.

PSG - Neymar: "Je pleure à cause de la douleur, le désespoir, la peur..."

Neymar devrait être indisponible jusqu’au 13 janvier 2021, la troisième fois cette saison, après une contamination au coronavirus à la reprise et des problèmes aux adducteurs fin novembre. La superstar brésilienne a subi dimanche un mauvais tacle de son compatriote Thiago Mendes en toute fin de match lors de la défaite du PSG en Ligue 1 face à Lyon (1-0).

A priori, l'indisponibilité du milieu offensif international brésilien serait de trois semaines environ, en attendant de nouveaux examens à effectuer mercredi pour confirmer cette thèse. Très furieux, le père de Neymar s’était emporté sur les réseaux sociaux après la blessure de l’attaquant. « Jusqu’à quand ? Pourquoi ne sanctionne-t-on pas dès le début, dès la première faute, pourquoi attendre la 7e, la 8e, la 9e?», a déploré le géniteur de NEY, compte tenu du nombre de fautes subies par l’attaquant.

"On ne prend pas les mesures nécessaires durant tout le match, pendant lequel Neymar a subi sa traditionnelle douzaine de fautes, toujours violentes. Cela encourage ce genre de joueurs et d'attitudes. Continuons et le football va réellement perdre beaucoup", a averti le père de Neymar.

Pour sa part, le buteur de PSG, sur son compte Instagram, a tenu à faire passer un message aux supporters : "Les pleurs sont causés par la douleur, le désespoir, la peur, l'angoisse, la chirurgie, les béquilles et autres mauvais souvenirs. Ça aurait pu être pire, mais encore une fois, Dieu m'a sauvé de quelque chose de grave. Récupérer et revenir le plus vite possible", a-t-il ainsi indiqué. Une manière de rassurer tout le monde et de se remotiver après avoir appris le choc du mois de février face au Barça en Ligue des Champions.

Le PSG sera également privé jusqu’à début janvier de son défenseur central Abdou Diallo, sorti en première période contre Lyon et qui souffre d’une « lésion musculaire aux ischio-jambiers ». Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone inséparables, s’affronteront à nouveau en février prochain dans le cadre des 8èmes de finale de la C1.