Ligue 1 : Nicolas Pepe proche de décrocher le saint graal

L’attaquant ivoirien de Lille Nicolas Pepe réalise une belle saison avec Lille. Le club nordiste est actuellement dauphin du PSG, champion de France, grâce aux prestations de son international ivoirien.

Nicolas Pepe nominé aux Trophées UNPF 2019.

Jeudi, la Ligue de football professionnelle et le syndicat des footballeurs professionnels ont dévoilé la liste des nominés aux Trophées UNFP. Auteur d’une belle saison avec le LOSC, Nicolas Pepe apparaît sans surprise parmi les finalistes. L’international ivoirien (11 sélections, 4 buts) est en course pour terminer meilleur joueur de Ligue 1 cette saison.

L’attaquant de 23 ans réalise sa plus belle saison dans l’élite du football. A tel point qu’il attire de nombreuses convoitises. A quatre journées de la fin du championnat, Nicolas Pepe a déjà inscrit 20 buts et délivré 11 passes décisives en 34 titularisations. Face à lui, l’attaquant lillois à des concurrents de calibre dont Neymar, lauréat de la saison dernière. Le Brésilien a été moins en vue cette année, surtout après sa grave blessure en janvier. Il a tout de même pu marquer 13 buts et délivré 6 passes décisives en 14 apparitions.

Comme lui, ses coéquipiers Kylian Mbappé et Angel Di Maria sont également nominés. Le jeune buteur parisien cartonne actuellement en Ligue 1 dont il est le meilleur buteur avec 30 buts. Le natif de Bondy a également offert 6 passes décisives. L’Argentin quant à lui a été décisif à 20 reprises (10 buts et 10 passes). Le meneur de jeu rennais Hatem Ben Arfa est le dernier finaliste. L’ancien parisien a disputé 25 matches (22 titularisations), inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives.

Les Trophées UNFP seront remis le 19 mai prochain lors d’une cérémonie.