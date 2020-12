Réconciliation nationale: Pourquoi Ouattara s'y met maintenant?

Après son Investiture, ce lundi, à Abidjan, Alassane Ouattara annonce la création d’un ministère de la réconciliation nationale.

Côte d’Ivoire : Ouattara prête serment et jure par la réconciliation nationale

Création d’un ministère en charge de la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, c’est la principale promesse faite par le président Alassane Ouattara aux Ivoiriens, au terme d’un scrutin présidentiel controversé qui l’a vu prêter serment ce lundi 14 décembre 2020.

Cette cérémonie intervient quelques semaines après la publication par le Conseil Constitutionnel, des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 31 octobre 2015, déclarant le Candidat du RHDP, Alassane OUATTARA, comme ‘’vainqueur avec plus de 94% des voix au 1er tour’’ de ce scrutin.

Dans son discours de prestation de serment pour le nouveau quinquennat, le chef de l’Etat ivoirien a annoncé la création prochaine d’un ministère en charge de la réconciliation nationale avec pour mission d’évaluer et pourvoir au renforcement de la cohésion sociale et la réconciliation entre les fils et filles de la Côte d’Ivoire.

Aussitôt la mise en place de d’un ministère en charge de réconciliation dévoilée, des manifestations ont été annoncées à Bonoua, « la ville rebelle » et épicentre de la contestation contre le 3ème mandat de Ouattara. Au moins « quatre meetings » sont prévus dans les prochains jours dans la localité, apprend-t-on auprès de nos confrères de Opera news, ce lundi après-midi.

C’est donc un Ouattara qui prend les commandes de son pays pour un nouveau mandat, alors même que le débat sur la légitimité de sa candidature est loin d’avoir pris fin. Mais pour le président du Conseil constitutionnel ivoirien, Mamadou KONE "quand son institution déclare un candidat élu, il est élu".

Mamadou Koné regrettant que « ce débat ait d’ailleurs quitté son domaine naturel, à savoir le droit, pour devenir un débat politique et que tout le monde y soit allé de son interprétation. ".

L’évènement de ce jour a été marqué par plusieurs temps forts, notamment : l’installation du Conseil Constitutionnel ; l’entrée et l’installation du Président (ré)élu ; la lecture de la décision du Conseil Constitutionnel du lundi 02 Novembre 2015 déclarant le Candidat du RHDP, Alassane OUATTARA, élu ; la prestation de serment du Président élu ; l’intervention du Président du Conseil Constitutionnel ; l’élévation du Président Alassane OUATTARA à la Dignité de Chef souverain et Grand Maître des Ordres ; les civilités du Conseil Constitutionnel au Président élu et la déclaration solennelle de celui-ci.

Prononçant la formule sacramentelle lors de la prestation de serment, le Président Alassane OUATTARA a fait la déclaration suivante :

‘’Je jure solennellement et sur l’honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution ; de protéger les droits et libertés des citoyens ; de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l’intérêt supérieur de la Nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment’’.

Notons que les violences électorales en Côte d'Ivoire ont fait au moins 85 morts depuis août selon les autorités et plus de 150, à en croire l’opposition ivoirienne.