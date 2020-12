Nommé à la Réconciliation nationale, voici pourquoi KKB est rejeté

La nomination de Kouadio Konan Bertin, alias KKB au ministère de la Réconciliation nationale, est diversement appréciée au sein de la classe politique ivoirienne.

Réconciliation nationale: "Que peut KKB là où a échoué Ouattara lui-même" (Coulibaly Sié)

Comme annoncé dans son discours d’investiture, lundi dernier, le président Alassane Ouattara a procédé à la nomination, mardi, d’un ministre en charge de la Réconciliation nationale. Son choix s’est porté sur Kouadio Konan Bertin dit KKB, son adversaire au scrutin présidentiel du 31 octobre boycotté par l’opposition.

Si cette nomination peut tout de suite être perçue comme un geste allant dans le sens de la décrispation du climat socio-politique, l'opposition, elle, juge quasi-impossible qu'une telle nomination participe à « consolider la cohésion nationale ».

Coulibaly Sié Abou, proche de Guillaume Soro, ne voit rien d’autre en cette nomination qu’un énième acte de « diversion» du régime RHDP. « Que peut KKB là où a échoué Ouattara lui-même. Rien que de la diversion », s'interroge le coordonnateur national de la CMA-GKS.

Cote d'Ivoire - actualités

Selon lui, on ne peut prétendre vouloir la paix, la démocratie et le développement et privilégier les « récompenses politiques ». « On ne prend pas un « bois sec » sans épaisseur au regard de tout ce que nous avons d'hommes sérieux, charismatiques, religieux, de la société civile, pour Réconcilier un pays dont le cœur est malade », a-t-il indiqué.

Pour ce partisan de Guillaume Soro, l’ex-député de la commune balnéaire de Port-Bouët, ne possède pas la carrure nécessaire pour jouer le rôle d’interface entre Alassane Ouattara et l'opposition, notamment avec Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo ou encore Guillaume Soro, dans le cadre du dialogue politique.

Coulibaly Sié déclare que la seule proposition qui vaille, est celle du président Henri Konan Bédié, chef de file de l’opposition ivoirienne, lors de son adresse à la nation du 9 décembre dernier.

« Seule la politique du lien Ouattara, Bédié , Gbagbo , Soro et les autres, réclamée par le leader doyen de l’opposition, pourra permettre à la nouvelle génération de redonner ensemble à la Côte d’Ivoire ses lettres de noblesse », a-t-il fait savoir.