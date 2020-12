Nommé Ministre, Kouadio Konan Bertin (KKB) s'adresse aux Ivoiriens

A peine nommé Ministre de la Réconciliation nationale par Alassane Ouattara, que Kouadio Konan Bertin dit Kkb, candidat malheureux de la présidentielle du 31 octobre 2020, annonce les grands chantiers de son département.

KKB: "Pour le dialogue, pour la réconciliation, pour la paix, nous devons mettre de côté nos désaccords"

« Je vous demande à vous tous et au-delà de vous, à tous ceux qui du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, refusent la guerre civile, de devenir les soldats ivoiriens de la paix. Il n’y a pas de plus beau destin individuel et collectif que de servir la paix pour servir notre pays.

"Ce que je ferai sans hésitation ni retenue"

Pour le dialogue, pour la réconciliation, pour la paix, nous devons mettre de côté nos désaccords, nos égos et nos blessures. Pour ma part, c’est ce que je ferai sans hésitation ni retenue. Notre pays est à la croisée des chemins. Je souhaite que soit organisée dans les meilleurs délais une conférence nationale de réconciliation nationale. Elle devra associer toutes les forces politiques du pays, les anciennes comme les nouvelles; toutes les forces vives, sociales, religieuses et culturelles. C’est selon moi le seul moyen pour conjurer la perspective de voir deux Côte d’Ivoire s’affronter dans un cruel face à face ».