Les conseils du coach Essoh Memel Hubert pour bien parler en public

Essoh Memel Hubert, formateur en art oratoire, a récemment donné des conseils pour développer son art oratoire et bien parler en public. Il a livré quelques astuces pour améliorer sa prise de parole en public.

Essoh Memel Hubert: "L'art oratoire semble être inné pour certaines personnes, mais il est aussi le fruit d'un riche et brillant apprentissage pour d'autres"

Le coach a souligné que la difficulté de s’exprimer devant une foule est le fait d’un malaise suscité par « une diversité de causes liées à l'autodétermination des individus en société ». Essoh Memel Hubert a indiqué que, pour mieux parler en public, il existe des méthodes et des techniques pratiques. Il a précisé que ces méthodes et techniques peuvent s’acquérir par la formation. Le coach en leadership et en développement personnel a livré des recettes et signifié que le complexe de bien parler devant un grand public est causé par « la peur, cause principale justificative des craintes de communiquer », le « stress » et le « complexe d'infériorité ou, a fortiori, de « supériorité ».

Le formateur en art oratoire a fait comprendre le manque de confiance en soi, le nombre important des interlocuteurs, ainsi que le manque de connaissances sur le sujet à communiquer entre autres, influencent négativement l’orateur. « Or, dans la dynamique des contributions utiles à la vulgarisation de notre valeur intrinsèque, il est important d'extérioriser au mieux ce que l'on sait ou a appris longtemps afin de faire bonne figure ou dirais-je bonne presse aux yeux du grand public », a dit Essoh Memel Hubert.

Selon lui, « tout propos ou toute intervention, à n'importe quelle occasion, doit s'incruster qualitativement et avec insistance. Cela est d'une nécessité on ne peut plus primordiale en ce qu'elle jette les bases d'une nette démarcation de celui qui s'adonne à cet exercice passionnant et mélodieux de la bonne parole ». Le coach a aussi fait savoir que la bonne prise de parole « forge une personnalité continuelle, un charisme certain ». Pour Essoh Memel Hubert, il faut parfois se référer à des modèles, de grands orateurs, « qui par leur style, ont opéré un sérieux bouleversement dans la vie de l'aspirant à l'art oratoire ».

Le coach a insisté sur un élément clé. « Cette volonté de ressembler ou de faire mieux que ces grands orateurs, ces modèles, doit respecter une logique de cheminement et d'apprentissage à laquelle nous sommes tous inviter à mettre en pratique », a déclaré le formateur en art oratoire. Il a également tenu ce propos qui interpelle :

« Tout est communication. Or, parce qu'on ne peut pas ne pas communiquer, il est essentiel que chacun s'attèle à développer en lui l'art du discours pour faire de sa parole un acte de pouvoir, une marque originale. L'art oratoire semble être inné pour certaines personnes, mais il est aussi le fruit d'un riche et brillant apprentissage pour d'autres ». Faut-il le noter, Essoh Memel Hubert est également juriste publiciste (administrativiste), et président fondateur de l'Ong Transvie - art oratoire.