La JCI-Agboville forme ses membres au travail en équipe et au cadre JCI

La Jeune chambre internationale (JCI) Agboville, a organisé une double formation, mercredi 16 décembre 2020, à l’intention de ses membres et membres potentiels. Le travail en équipe et le cadre JCI du citoyen actif sont les deux(02) thèmes qui étaient au centre du séminaire de formation, qui s’est tenu dans un complexe hôtelier de la ville.

Agboville : Le travail en équipe au centre d’une formation des membres et membres potentiels de la JCI

« Pour réussir le mandat 2021, nous voudrions permettre à chacun des membres et membres potentiels d’impacter durablement sa communauté et d’être efficace dans le travail de groupe. C’est dans ce cadre que la jeune chambre internationale Agboville organise des formations internes (…) C’est pourquoi, je vous exhorte à être actifs et attentifs tout au long de cette formation », a déclaré d’entrée, le sénateur Serge Pacôme Oga, président exécutif 2021 de la JCI Agboville, en présence du superviseur Dé Adou Éric, past-président 2018 de cette organisation.

Pour lui, les participants doivent être à la fin de la formation, capables d’analyser, de concevoir, d’exécuter, d’évaluer et de participer efficacement à la réussite des projets. Pour le formateur du jour, Paul Anzian, à la JCI, le travail en équipe s’impose pour apporter un changement à sa communauté. « Nous avons invité les membres à travailler unis, à être solidaires parce qu’il y a beaucoup à gagner à travailler en équipe plutôt qu’à travailler seul. D’ailleurs, une bonne organisation a besoin de cohésion », a souligné le past-directeur de JCI Côte d’Ivoire formation, à l’issue du séminaire. Avant d’ajouter : « Il faudrait aussi pour une bonne organisation, un bon leader, une personne dynamique qui sait résoudre les conflits, qui sait écouter ».

Sur la seconde thématique qui traitait de la citoyenneté active, l’opticien a estimé que la JCI veut amener les citoyens à trouver des solutions durables. « La Jeune chambre internationale a un outil pour la réalisation de nos projets de façon efficace appelé Cadre JCI du citoyen actif. Á travers ce cadre, la JCI nous invite à résoudre les problèmes de façon efficace, à trouver des solutions durables. Et cela, passe nécessairement par l’analyse des besoins de la communauté, de son implication dans la réalisation du projet, de la recherche de partenaires et de l’action. Aussi, faudrait faire une évaluation du projet après sa réalisation », a poursuivi le formateur trainer JCI, Paul Anzian.

Notons que ce 4e séminaire de formation de la JCI Agboville était placé sous le parrainage de son trésorier général Kouassi Élysée.

Tizié T.

Correspondance particulière