Une ancienne relation entre Tenor et Eunice Zunon refait surface

La web comédienne ivoirienne Eunice Zunon est très en colère contre le talentueux chanteur camerounais Tenor. Voici la raison.

Eunice Zunon à Tenor: ‘’Si tu me cherches, tu vas me trouver ‘’

Eunice Zunon est en couple avec un dénommé Hussein, un homme de race blanche dont elle a récemment affiché les photos sur la toile. Se disant heureuse dans sa nouvelle relation, Bb Bouche Pointue n’hésite pas un seul instant à s’en prendre à toute personne qui s’attaque à son prince charmant.

Dans un direct publié sur sa page Facebook jeudi, la jeune comédienne s’en est prise au rappeur camerounais Ténor avec qui elle avait passé des moments assez chauds lorsque ce dernier était de passage à Abidjan. En effet, Eunice Zunon dit avoir été indexée dans une prochaine chanson annoncée par Tenor.

‘’Il dit qu’il va faire sortir une chanson intitulée ‘’Salaud‘’ ... Il dit dans la chanson que tous les hommes sont des salauds et que ça ne sert à rien de quitter une relation pour une autre, parce que tous les hommes sont des salauds‘’, a-t-elle indiqué.

Avant d’ajouter: ‘’Je trouve que c’est trop une coïncidence. C’est au moment où je dis que je suis heureuse dans ma nouvelle relation, qu’il vient sortir sa nouvelle chanson… Ce n’est pas au moment où je dis que je suis en relation, que tu vas venir me dire que tous les hommes sont des salauds… Ta nouvelle chanson ne peut parler d’une autre personne si ce n’est de moi. Si tous les hommes sont des salauds, je préfère mon nouveau salaud que toi...’’, a-t-elle lâché.

Poursuivant, Eunice Zunon a sévèrement mis en garde le chanteur camerounais: ‘’Si le fait que je sois restée dans mon coin, pour te laisser vivre ta vie, te donne des inspirations, tant mieux mais ne viens pas me narguer. Il faut qu’on se respecte... Si tu me cherches, tu vas me trouver sur ton chemin. Arrête de me provoquer‘’, a-t-elle prévenu.