CPI : Des précisions sur la suite du procès Gbagbo et Blé Goudé

Laurent Gbagbo s'est vu délivrer ses passeports (un diplomatique et un ordinaire) et Charles Blé Goudé est en attente du sien. Les deux Ivoiriens pourraient donc rentrer en Côte d'Ivoire dans les jours à venir après la levée des restrictions à eux imposées par la Chambre d'appel. Leur procès est cependant toujours pendant devant la CPI.

L'affaire Gbagbo et Blé Goudé toujours en cours devant la CPI

Acquittés par la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (CPI), le 15 janvier 2019, et mis en liberté sous conditions par la Chambre d'appel, deux semaines plus tard, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont impatients de rentrer en Côte d'Ivoire. Dans sa décision du 28 mai dernier, la Chambre d'appel a d'ailleurs allégé certaines conditions.

Ainsi, l'ancien Président ivoirien et le ministre de la Jeunesse de son dernier gouvernement pourront désormais « se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle ils résident dans l’État d’accueil ». C'est à juste titre que l'ancien chef d'État ivoirien a demandé et obtenu ses passeports. Son filleul, Blé Goudé, n'a certes pas encore fait la demande, mais l'un de ses collaborateurs indique que le Président du Cojep en fera la demande au moment opportun.

Même si ces deux Ivoiriens jouissent de leur liberté, ils ne sont pour autant pas déchargés de leur procès à La Haye, car l'affaire est toujours pendante devant cette juridiction internationale. El Abdallah Fadi, porte-parole de la CPI, a d'ailleurs confié au confrère Afrikipresse que « la chambre d’appel est saisie concernant la décision d’acquittement, et donc la suite sera connue lorsque la chambre d’appel délivrera son jugement ».

À noter que la Procureure Fatou Bensouda a interjeté appel de la décision d'acquittement prononcée en première instance en faveur de Gbagbo et Blé Goudé. Si cette requête prospère, alors, le procès suivra son cours. Mais si le juge d'appel rejette cet appel de la procureure gambienne, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé seront définitivement libres.